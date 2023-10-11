Киберпреступники начали собирать медданные россиян

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По информации издания «Известия», киберпреступники нацелились на сбор медицинских данных российских граждан. Недавно было обнаружено, что анонимный пользователь утверждает о наличии данных от компании 23andMe, которая является одной из крупнейших в сфере исследования ДНК.
Этот пользователь, как утверждается, предложил продать эти данные, предлагая их в партиях от 100 до 100 000 профилей. Представители компании 23andMe уточнили, что некоторые из ее пользователей подключены к сервису DNA Relatives, который предоставляет возможность взаимодействия с генетическими родственниками и исследования своей генеалогии. Компания подтвердила, что данные, связанные с этим сервисом, также могли быть скомпрометированы. По словам представителя компании, ведется внутреннее расследование.
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Артем Кузьмин