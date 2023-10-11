Радио1
Главная / Новости / Общество/ Киберпреступники начали собирать медданные россиян

Киберпреступники начали собирать медданные россиян

«Известия»: киберпреступники начали собирать медицинские данные россиян
11 октября 2023, 01:39
Фото: Istock|/PUGUN SJ

Фото: Istock|/PUGUN SJ

По информации издания «Известия», киберпреступники нацелились на сбор медицинских данных российских граждан. Недавно было обнаружено, что анонимный пользователь утверждает о наличии данных от компании 23andMe, которая является одной из крупнейших в сфере исследования ДНК.
Этот пользователь, как утверждается, предложил продать эти данные, предлагая их в партиях от 100 до 100 000 профилей. Представители компании 23andMe уточнили, что некоторые из ее пользователей подключены к сервису DNA Relatives, который предоставляет возможность взаимодействия с генетическими родственниками и исследования своей генеалогии. Компания подтвердила, что данные, связанные с этим сервисом, также могли быть скомпрометированы. По словам представителя компании, ведется внутреннее расследование.

Читайте также:


Адвокат Захидов предсказал «колоссальную» утечку данных после доступа МВД к гаджетам россиян

Центробанк: в России увеличилась финансовая грамотность населения

Почти половину россиян взламывали в соцсетях в этом году
#мвд
#адвокат
#данные
#компании
#расследование
Читайте нас в
Какой праздник 11 октября: приметы, традиции, именины
11 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

В этот день во всем мире отмечается сразу несколько торжеств. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать православный праздник Харитонов день, как отмечают день борьбы с издевательствами в США и когда впервые прошли соревнования в езде по бездорожью.

День Республики Башкортостан


Ежегодно в Республике Башкортостан отмечается государственный праздник. Именно 11 октября 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Этот день объявлен в регионе нерабочим. В торжественную дату в республике проводятся праздничные мероприятия и гуляния.
 

День красной рябины


                                                                                                                 Фото: iStock/TatianaNurieva
 
Рябине приписывают целебные и даже магические свойства. История этого праздника неизвестна, однако он получил свое распространения во многих странах мира. Существует более 100 разновидностей рябины, но самой распространенной является рябина обыкновенная.
                                                

Всемирный день борьбы с ожирением   

 
Этот праздник был учрежден Всемирной организацией здравоохранения. Его целью является привлечение внимания общественности к важности правильного питания. Согласно статистике, более 2,8 миллионов человек в год умирают от ожирения. В этот день медицинские организации проводят флешмобы и акции, которые информируют население о необходимости контролировать вес.   
 

Международный день девочек   

 
11 октября отмечается праздник, который направлен на повышение осведомленности общества о проблемах, с которыми могут столкнутся несовершеннолетние девочки. Этот день отмечается во многих странах мира. Общественные организации, медицинские учреждения, социологи и психологи напоминают о важности соблюдения прав несовершеннолетних, их уважении, недопустимости жестокого обращения по отношению к ним.


День езды по бездорожью   

 
                                                                                                                  Фото: iStock/molchanovdmitry

Этот праздник также принято называть днем джипера. Первые соревнования в езде по бездорожью прошли в России в 1913 году. С тех пор любители лихой езды с препятствиями отмечают это торжество.
 

День прекращения издевательств   

 
В этот день в США и ряде других стран принято надевать голубые футболки или рубашки, которые являются символом праздника. Это торжество было учреждено, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокости и напомнить общественности о недопущении насильственных действий по отношению друг к другу.
 

Харитонов день     

 
11 октября православные христиане чтят память преподобного Харитона Исповедника. Он жил во времена правления злобного императора Аврелиана и гонения на христиан. Однажды ему удалось выйти из заточения, но по пути в Иерусалим он был снова схвачен язычниками. От неминуемой смерти его спасла змея, которая отравила своим ядом злодеев. На месте своего заточения, Харитон возвел храм.
 
Согласно преданиям, этот день предки считали несчастливым. Убираться в доме считалось плохой приметой, также в этот день без надобности старались не выходить из дому.
В этот день особенно примечали все приметы. Черная кошка, перебежавшая дорогу, сулит несчастье, каркающая у окна ворона предвещает плохие вести.

Именины: Марк, Ибрагим, Кирилл, Ян, Харитон, Валентин, Александр, Ульяна, Анна

Читайте также:

В Мытищах состоится VII фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера»

В Дубне впервые прошёл фермерский праздник «Экофест»

Мытищинский стадион «Труд» ждёт масштабная реконструкция


 
#фестиваль
#храм
#история
#праздник
#память
#соревнования
#мероприятия
Читайте нас в
Пенсионерка в три захода отдала мошенникам миллионы рублей
Аферисты убедили московскую пенсионерку отдать им шесть миллионов рублей.
10 октября 2023, 23:44

Фото: iStock/triocean

Женщина в возрасте 82 лет из Москвы стала жертвой мошенников, которые убедили ее передать шесть миллионов рублей, сообщили на сайте столичной прокуратуры. Злоумышленники утверждали, что это необходимо для помощи родственнице, пострадавшей в аварии.
Мошенники вначале связались с пенсионеркой и представились ее двоюродной сестрой, рассказав, что они попали в ДТП. Следом за этим на телефон ответил мужчина, выдав себя за следователя. Он утверждал, что для лечения родственницы требуется срочно два миллиона рублей. Под влиянием манипуляций «родственных» голосов, женщина согласилась помочь, собрав указанную сумму и передав ее курьеру.

Позднее жертву обмана уведомили о наличии других пострадавших в ДТП и необходимости средств для их лечения. Пенсионерка вновь передала два миллиона рублей курьеру, поверив этой истории.

Требования о предоставлении денег поступили и в третий раз. После передачи средств женщине стало ясно, что она стала жертвой мошенничества. Она обратилась к реальному родственнику и рассказала о произошедшем. Вслед за этим была подана заявка в полицию, и в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование с целью выявления и ареста преступников.

Читайте также:

Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с номером телефона

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Baza: Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам две квартиры и 12 млн рублей
#дтп
#телефон
#мошенники
#квартиры
#пенсионерка
#юрист
#женщина
#мужчина
#расследование
Читайте нас в
«Гаражная амнистия» помогла зарегистрировать в Подмосковье 11 тыс объектов
10 октября 2023, 22:42

Фото: Минимущество МО

В Московской области с начала действия «гаражной амнистии» зарегистрировали около 11 тыс объектов недвижимости. На государственный кадастровый учёт поставили 3,7 тыс гаражей и 7,3 тыс участков общей площадью 166,5 тыс кв м. Такие данные привели в региональном Министерстве имущественных отношений.
Закон о «гаражной амнистии» действует два года. Это упрощённый порядок оформления прав собственности, благодаря которому жители Подмосковья получили возможность оформить гараж и приватизировать под ним землю. Сделать это можно бесплатно до 2026 года.
«В этом году мы видим хорошую динамику. За девять месяцев 2023-го в Московской области зарегистрировано 7,2 тыс объектов недвижимости. Из них более 2,2 тыс – объекты гаражного назначения и свыше 4,9 тыс - земельные участки общей площадью 110 тыс кв метров», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова
Воспользоваться «гаражной амнистией» могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели. Под амнистию не подпадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для инживидуального жилищного строительства, разборные металлические гаражи «ракушки», а также подземные гаражи при многоэтажных домах и а офисных комплексах. В остальных случаях имеется право на амнистию.
 
Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом. Размер ставки на сооружение не превысит 0,1% кадастровой стоимости, на участок – 1,5% кадастровой стоимости.

Читайте также:

Адвокат Данильченко рассказала, что нельзя делать с ипотечной квартирой

750 детей-сирот получили жильеё в Подмосковье

Законопроект о прогрессивном налогообложении для физлиц внесен в Госдуму

 
#наталья адигамова
#минимущество мо
#гараж
#амнистия
#регистрация
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Технологический этап рекультивации полигона ТБО «Ядрово» полностью завершён
10 октября 2023, 21:59

Фото: МинЖКХ МО

В городском округе Волоколамск полностью завершился технологический этап рекультивации бывшего полигона твёрдых бытовых отходов «Ядрово». Работы под руководством МинЖКХ Московской области проводят специалисты подведомственной организации ГКУ МО «МОС АВС», сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас продолжаются благоустройство и устройство системы отведения поверхностных стоков. Также на полигоне идёт монтаж системы дегазации для дополнительного сбора свалочного газа. До конца года, согласно плану, все работы будут завершены. Экологическая обстановка, по подсчётам министерства, улучшится для 18 тыс жителей. 
 
В ведомстве отметили, что процесс рекультивации проходит под строгим контролем Общественного совета, в который входят жители Волоколамска.
 
Свалка впервые появилась в 1979 году. 30 лет на неё свозили мусор из окрестных населенных пунктов. В 2008-м на месте свалки был создан крупный полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово». Позже его включили в федеральный проект «Чистая страна». Цель проекта – очистить страну от мусора и свалок, которые накапливались последние полвека.
 
Полигон был закрыт в конце 2020 года и с этого времени не принимал отходы. Начались работ по рекультивации. 

Читайте также:

Работы по рекультивации полигонов «Талдомский» и «Заволенье» завершены

Рекультивация полигона «Ядрово» вышла на финишный этап

Рекультивация полигона «Заволенье» завершится в конце сентября

 
#минжкх мо
#полигон «ядрово»
#тбо
#рекультивация
#мусор
#экология
#московская область
#подмосковье
#волоколамск
Читайте нас в
Коммунальные системы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности
10 октября 2023, 21:34

Фото: МинЖКХ МО

Ресурсоснабжающие предприятия Подмосковья перешли в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить населения качественными услугами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, отметив, что погода в области значительно усложняет эксплуатацию объектов.
«Режим эксплуатации объектов скорректирован с учётом прогнозов синоптиков о понижении температуры и давления, а также о возникновении гололедицы. Ухудшение погодных условий не должно нарушить комфорт в домах жителей. Организованы дополнительные проверки и диагностика оборудования для предотвращения аварийных ситуаций и неполадок в работе систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Проверена готовность спецтехники к работе в холода», – говорится в сообщении. 
За прошедшие дни коммунальщики Московской области, несмотря на непогоду, выезжали на объекты для плановых и аварийно-восстановительных мероприятий в городских округах Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский и Шатура. 

Читайте также:

В МосОблЕИРЦ рассказали, как будет начисляться оплата за отопление

В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ

Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
 

 
#минжкх мо
#зима
#синоптики
#погода
#теплоснабжение
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей
Котяков: В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей
10 октября 2023, 21:09

Фото: iStock/Drazen Zigic

В 2024 году размер материнского капитала после индексации составит 631 тысячу рублей на первого ребенка, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время заседания программной комиссии «Единой России».
«Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%. И сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребенка - около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», - прокомментировал ситуацию Котяков. 

По его словам, предположительно, в следующем году материнский капитал получат более миллиона семей. 

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом. Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. 

Читайте также: 

Демограф Крупнов заявил, что многодетные семьи должны стать элитой российского общества

120 тысяч подмосковных семей воспользовались материнским капиталом

Депутат Лантратова предлагает разрешить тратить маткапитал на лечение детей
#семья
#материнский капитал
#сертификат
#индексация
#единая россия
Читайте нас в
Водоплавающие птицы готовятся к перелёту из Подмосковья на зимовку
10 октября 2023, 20:20

Фото: Комлесхоз МО

Понижение температуры воздуха в Подмосковье до минусовых отметок заставило водоплавающих птиц собираться на зимовку в тёплые края. Как только птенцы научатся хорошо летать, пернатые собьются в стаи и покинут насиженные места до весны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Учёные установили, что сигналом к отлёту для пернатых становится образование льда на водоёмах, что лишает их возможности добыть корм. 
«Водоплавающие и околоводные – серые цапли, кряквы, озёрные, сизые и серебристые чайки – пока не улетели из Подмосковья. Это крупные птицы с устойчивой терморегуляцией. Они способны сохранять тепло и в холодное время года. Им помогают плотные перья, которые достаточно плотно связываются друг с другом специальным жиром», – пояснил председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.
Некоторые птицы, в основном утки, остаются на зиму на незамерзающих участках Москвы-реки и Оки.
 
Читайте также:

Ежи в лесах Подмосковья в ближайшее время впадут в зимнюю спячку

Жителям Подмосковья раскрыли пользу лягушек для человека и природы

Подмосковные журавли задержались с перелётом на юг из-за необычно тёплой осени
 
#олег баженов
#комлесхоз мо
#птицы
#зима
#осень
#природа
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В лесах Московской области завершили скашивание борщевика Сосновского
10 октября 2023, 20:06

Фото: Комлесхоз МО

В лесах Подмосковья завершили работы по борьбе с борщевиком Сосновского. В этом году их проводили с мая по октябрь на площади более 2100 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В лесах региона запрещено применять химические средства. Поэтому для борьбы с ядовитым сорняком использовали только метод трёхкратного скашивания. Он не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях. 
 
По данным министерства, работы полностью выполнены на территории всех 19 лесничеств. На заключительном третьем этапе самая большая площадь работами по скашиванию борщевика зафиксирована в Подольском (138 га), Дмитровском (113) и Московском учебно-опытном (94,19 га) лесничествах. 
 
Борьба с борщевиком Сосновского продолжится и в будущем году.
 
Читайте также:

В Подмосковье завершили обработку земель от борщевика

Из борщевика Сосновского будут изготавливать стройматериалы

Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком
#комлесхоз мо
#борщевик
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Turkish Airlines сообщила о прекращении рейсов в Израиль
10 октября 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/Takosan

Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что приостанавливает полёты в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее МИД России опубликовал информацию о продолжении прямых перелетов между Россией и Израилем, учитывая высокий спрос россиян, желающих вернуться на родину. В сообщении, размещенном в телеграм-канале МИДа, указывается, что российские авиакомпании, такие как Red Wings и «Азимут», осуществляют рейсы по маршрутам Сочи — Тель-Авив, Махачкала — Тель-Авив и Минеральные Воды — Тель-Авив. Эти полеты проводятся с учетом рекомендаций Росавиации. Кроме того, ведомство также предоставило контактные данные авиакомпаний для уточнения актуальной информации о расписании рейсов.

Читайте также:

Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль

Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа

Россияне продолжали летать прямыми рейсами в Израиль
#израиль
#мид
#рейсы
#авиакомпании
#турция
Читайте нас в
Достижения.рф