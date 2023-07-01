Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

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Министерство культуры Украины обязало монахов Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Напомним, в Ровенской области Украины официально запретили деятельность канонической Украинской православной церкви. Отмечается, что это решение поддержали все без исключения депутаты, присутствовавшие на внеочередной сессии.
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