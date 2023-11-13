Киево-Печерская лавра переходит на новый православный календарь

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Киево-Печерская лавра с 15 ноября переходит на летоисчисление по новоюлианскому календарю, который является основным для раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника Лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий.
Григорианский и новоюлианский календари разнятся с юлианским на 13 дней. Русская православная церковь в 1918 году отказалась от перехода на григорианское летоисчисление и продолжила придерживаться юлианского календаря. Таким образом, в России все православные праздники отмечаются по старому стилю. Например, Рождество Христово в России отмечается 7 января, а во многих других странах – 25 декабря.
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Анастасия Чинкова