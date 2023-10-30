Киевский таксист, уволенный за разговор на русском, обратился к украинцам

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Киевский таксист, уволенный за разговор на русском языке, на украинском языке обратился к соотечественникам. Об этом пишет «Страна.ua».
Мужчина утверждает, что находится дома и нигде не прячется, вопреки слухам в интернете.
Скандал вызвало видео, на котором таксист отказывает общаться с пассажиром на украинском языке, а также вести его дальше. После этого на мужчину в соцсетях обрушился негатив, однако некоторые соотечественники поддержали таксиста.
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«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома», — говорится в видеообращении, опубликованном таксистом.
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Диана Аванесян