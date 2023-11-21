На свободу вышел киллер ореховской ОПГ «Аль Капоне» Олег Пронин

Фото: iStock/Sayan_Moongklang
После 24 лет колонии на свободу вышел известный киллер ореховской ОПГ - русский «Аль Капоне» Олег Пронин. Он освободился в конце сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что он провел в мордовской колонии 24 года. «Аль Капоне» был членом законспирированной группы, которая занималась ликвидацией людей по заданию одного из лидеров ореховской ОПГ Дмитрия Белкина «Белок». Сейчас он отбывает пожизненное заключение.
Одним из самых громких убийств, совершенных под предводительством Белкина стал расстрел старшего следователя 2-го управления спецпрокуратуры Одинцовского района Юрия Керезя. Именно он первым возбудил уголовное дело из-за организации преступного сообщества и вымогательства денег у предпринимателей. Тогда бандиты предложили ему деньги, чтобы тот замял дело. Он отказался, тогда его убили.
Находясь в заключении Пронин женился на адвокате Наталье Курамцевой, которая известна тем, что представляла интересы обвиняемой по делу о «пьяном мальчике», насмерть сбитом в Балашихе. В 2020 году Куракину лишили статуса адвоката.
Они по-прежнему вместе и живут на юге России.
Накануе также сообщалось, что вышел на свободу штатный киллер Ореховской организованной преступной группировки Александр Пустовалов, известный также как Саша Солдат. Он был осужден на 24 года лишения свободы за 22 доказанных убийства.
Читайте также:
Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань приговорен к 18 годам лишения свободы
В деле об убийстве главного судебного пристава Рязани появилась новая версия
Одного из самых известных киллеров освободили в России
Одним из самых громких убийств, совершенных под предводительством Белкина стал расстрел старшего следователя 2-го управления спецпрокуратуры Одинцовского района Юрия Керезя. Именно он первым возбудил уголовное дело из-за организации преступного сообщества и вымогательства денег у предпринимателей. Тогда бандиты предложили ему деньги, чтобы тот замял дело. Он отказался, тогда его убили.
Они по-прежнему вместе и живут на юге России.
Накануе также сообщалось, что вышел на свободу штатный киллер Ореховской организованной преступной группировки Александр Пустовалов, известный также как Саша Солдат. Он был осужден на 24 года лишения свободы за 22 доказанных убийства.
Читайте также:
Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань приговорен к 18 годам лишения свободы
В деле об убийстве главного судебного пристава Рязани появилась новая версия
Одного из самых известных киллеров освободили в России
Элина Позднякова