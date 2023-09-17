Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой осенью

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С приходом осени и ухудшением погоды некоторые владельцы собак решают сократить продолжительность прогулок или даже отменить их. Однако президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев советует не лишать своих питомцев новых впечатлений и активности, а вместо этого соблюдать меры предосторожности, передает РИА Новости.
«Осень, как известно, не всегда радует нас хорошей погодой, и поэтому соблазн сократить прогулки вполне понятен. Тем не менее, важно помнить, что даже в пасмурную и прохладную погоду собаке нужна полноценная прогулка, в ходе которой она может общаться с другими собаками, исследовать окружающую местность и избавляться от скопившейся энергии. При этом следует учесть, что вашему питомцу может понадобиться специальная одежда, и не следует выгуливать собаку насильно под дождем. Важно также внимательно следить, чтобы ваш пушистый друг не мерз, что обеспечит комфорт и безопасность во время осенних прогулок», — подчеркнул Голубев.Читайте также:
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Артем Кузьмин