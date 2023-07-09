Кинолог Голубев: Долг хозяина следить за тем, чтобы питомцу не было жарко

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Собаки не могут ухаживать за собой так, как это делает человек, поэтому обязанностью владельца - следить за тем, чтобы его питомцу было комфортно даже в жаркую погоду.
Некоторые действия, которые кажутся полезными для собаки в жаркое время года, могут на самом деле быть вредными, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что обливание собак холодной водой — одна из самых распространенных ошибок. По словам кинолога, такой подход может принести только вред. Шерсть собаки препятствует испарению воды, и вода задерживается на верхнем слое шерсти, не достигая кожи. Это может создать эффект парника, из-за которого собака перегревается, уточнил Голубев.
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«При повышенной температуре прислушивайтесь к поведению вашего питомца: если вы обнаружите частое дыхание, снижение активности или заметите, что собака пытается найти тень или лечь на холодную поверхность, это знак, что ей нужно помочь охладиться. Но делайте это правильно: не обливайте собаку водой и не ставьте под действующий кондиционер. Просто переместите ее в тенистое место, предложите прохладную воду и обеспечьте доступ к свежему воздуху», — сказал Голубев.
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Артем Кузьмин