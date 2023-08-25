Кинолог Голубев рассказал, сколько требуется времени для ухода за собакой

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Собака, без сомнения, требует много ухода, прогулок, обучения командам, что забирает время у её хозяев. Однако не стоит бояться, что она займёт каждую свободную минуту, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Специалист посоветовал грамотно распределить время, составить график дня, в который будут входить и все необходимые для питомца процедуры. А слухи о том, что собака займёт всё свободное время – лишь миф.
Прогулки
Таким образом, ежедневная прогулка в среднем может длиться полтора часа. Однако важно учитывать породу и индивидуальные предпочтения каждого животного, поскольку одной породе хватает немного времени для прогулки, а другой, более активной, важно выплеснуть энергию.
Дрессировка
Хозяева должны ответственно подходить к обучению своего питомца. Собака должна знать хотя бы базовые команды, такие как: «Ко мне!», «Фу!», «Место!». Но и это, по словам Голубева, не займёт слишком много времени. Достаточно выделять 15 минут в день на проработку команд, и уже скоро собака привыкнет к ним.
Уход
Когда в доме живёт питомец, помимо базовых уходовых процедур, важно соблюдать чистоту во всех помещениях и своевременно чистить те вещи, которыми собака играет и пользуется.
Важно всегда следить за внешним видом собаки, вовремя её вычёсывать, убирать загрязнения из ушей и глаз, обрезать когти. При этом, каждая порода требует разного ухода: собаки с длинной шерстью, например, нуждаются в более тщательном груминге, что также важно учитывать при выборе породы.
Собаки, как и люди, могут заболевать. В таком случаю хозяину нужно будет выделить больше времени или даже взять отгул на работе, чтобы заняться здоровьем питомца
Однако, несмотря на это, не стоит отказывать себе в домашнем питомце из-за боязни нехватки времени. Практика показывает, что собака не требует так много, как кажется на первый взгляд.
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Прогулки
«Важно учитывать факт того, что терпеть без вреда для здоровья собака может не больше 12 часов, оптимально 8-10 часов. Чтобы понять, сколько времени вам потребуется выделять на прогулки, сначала оцените, насколько активен ваш питомец. В среднем, утром на прогулку можно выделять 15-25 минут, чтобы собака справила нужду. Вечерняя прогулка в таком случае должна длиться дольше, чтобы питомец успел не только справить естественную нужду, но и пообщаться с сородичами, изучить местность, поиграть с хозяином. Такой выгул может занять около часа», – рассказал собеседник «Радио 1».
Таким образом, ежедневная прогулка в среднем может длиться полтора часа. Однако важно учитывать породу и индивидуальные предпочтения каждого животного, поскольку одной породе хватает немного времени для прогулки, а другой, более активной, важно выплеснуть энергию.
Дрессировка
Хозяева должны ответственно подходить к обучению своего питомца. Собака должна знать хотя бы базовые команды, такие как: «Ко мне!», «Фу!», «Место!». Но и это, по словам Голубева, не займёт слишком много времени. Достаточно выделять 15 минут в день на проработку команд, и уже скоро собака привыкнет к ним.
Уход
Когда в доме живёт питомец, помимо базовых уходовых процедур, важно соблюдать чистоту во всех помещениях и своевременно чистить те вещи, которыми собака играет и пользуется.
Важно всегда следить за внешним видом собаки, вовремя её вычёсывать, убирать загрязнения из ушей и глаз, обрезать когти. При этом, каждая порода требует разного ухода: собаки с длинной шерстью, например, нуждаются в более тщательном груминге, что также важно учитывать при выборе породы.
Собаки, как и люди, могут заболевать. В таком случаю хозяину нужно будет выделить больше времени или даже взять отгул на работе, чтобы заняться здоровьем питомца
«Собака – живое существо, которое требует времени и внимания. Не нужно брать питомца в дом, если понимаешь, что большую часть времени он будет ожидать хозяина в одиночестве и будет обделен его вниманием и любовью», – сообщил Голубев.
Однако, несмотря на это, не стоит отказывать себе в домашнем питомце из-за боязни нехватки времени. Практика показывает, что собака не требует так много, как кажется на первый взгляд.
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Анастасия Чинкова