Кинолог Голубев: в среднем собака может выучить до ста слов

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Среднестатистическая собака может выучить до сотни слов, и этот запас сохранится у нее до конца жизни, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев
По его словам, абстрактные значения слов собакам недоступны, поэтому в каждом произнесенном нами слове или звукосочетании животное видит команду либо указание к действию.
Специалист добавил, что собаки, прожившие с человеком несколько лет бок о бок, даже не особо нуждаются в вербальной коммуникации — они способны «прочитать» своего хозяина по позам, мимике или жестам.
Кстати, свое имя или кличку, как объяснил Владимир Голубев, собаки тоже воспринимают как своеобразную команду: для питомца они звучат как просьба обратить внимание, высказанные человеком.
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«Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов <...> они вполне различают призывы к действию и названия предметов», — отметил Голубев.
Кстати, свое имя или кличку, как объяснил Владимир Голубев, собаки тоже воспринимают как своеобразную команду: для питомца они звучат как просьба обратить внимание, высказанные человеком.
«Увязывайте свои конкретные команды с определенными действиями. Всякий раз, когда собака демонстрирует правильное действие, поощряйте ее лакомством и поглаживанием», — подчеркнул президент РКФ.Для любой собаки, поясняет он, очень важны предсказуемость, понятность, и спокойствие ее хозяина. Поэтому произносить слова-команды нужно спокойно и дружелюбно. А если вы что-то запрещаете вашему питомцу, то ни в коем случае не кричите на него, чтобы не испугать.
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