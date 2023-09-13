Кинолог Голубев заявил об опасности желудей и каштанов для собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил владельцев собак о крайней токсичности желудей и каштанов для животных.
Он пояснил, что жёлуди содержат дубильную кислоту, что опасно для собак с проблемами печени и почек.
При отравлении врач может прописать антибиотики или обезболивающие средства.
Он подчеркнул, что даже при хорошем самочувствии питомца важно его проверить у специалиста.
До этого в интернете стало популярным видео с котом в соломенной шляпе и очках, плавающем в воде. Как передают «Дни.ру», в комментариях пользователи назвали кота бесстрашным, а также нарекли его «подводной лодкой».
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«Осенью на прогулке будьте внимательны, не позволяйте собакам подбирать и грызть жёлуди и каштаны. Помимо непроходимости и механического раздражения стенок пищеварительного тракта, они могут вызвать отравление. Если собака съела жёлудь или каштан, отправляйтесь в ветеринарную клинику», – отметил в беседе с АГН «Москва» Голубев.
Он подчеркнул, что даже при хорошем самочувствии питомца важно его проверить у специалиста.
До этого в интернете стало популярным видео с котом в соломенной шляпе и очках, плавающем в воде. Как передают «Дни.ру», в комментариях пользователи назвали кота бесстрашным, а также нарекли его «подводной лодкой».
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Мелисса Тимофеева