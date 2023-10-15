Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка

Маленький щенок в доме может вызвать некоторые неприятности, такие как бесконечные лужи, поврежденная обувь, избыточный лай и непослушное поведение. Однако собаководы могут избежать этих проблем, разбираясь в том, как воспитывать своего питомца и какие методы не будут работать. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев поделился советами в интервью РИА Новости.