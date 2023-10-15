Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка

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«Совместная жизнь с собакой зависит исключительно от собаковода. Поэтому важно начать работу с питомцем с самого раннего возраста. При этом важно понимать, что ваша цель не только в том, чтобы сделать из вашей собаки „отличника“, знающего множество команд и выполняющего различные трюки. Главная задача заключается в создании комфортных условий для совместной жизни, в которой каждый член семьи, включая питомца, будет чувствовать себя комфортно и удовлетворенно», — сказал Голубев.Согласно его словам, первым шагом в обучении собаки является установление правил, которые она должна соблюдать в доме. Эти правила следует четко определить и придерживаться без исключений, чтобы питомец мог быстро привыкнуть к ним. Такой подход не только сделает жизнь владельцу более удобной, но и уменьшит стресс у самой собаки. Знание, какое поведение ожидается от нее в различных ситуациях, позволит ей чувствовать себя более уверенно и спокойно, подчеркнул кинолог.
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