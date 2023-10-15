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Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка

Кинолог: не нужно делать из щенка «отличника», ему должно быть комфортно
15 октября 2023, 04:24
Фото: IStock/IRYNA KAZLOVA

Фото: IStock/IRYNA KAZLOVA

Маленький щенок в доме может вызвать некоторые неприятности, такие как бесконечные лужи, поврежденная обувь, избыточный лай и непослушное поведение. Однако собаководы могут избежать этих проблем, разбираясь в том, как воспитывать своего питомца и какие методы не будут работать. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев поделился советами в интервью РИА Новости.

«Совместная жизнь с собакой зависит исключительно от собаковода. Поэтому важно начать работу с питомцем с самого раннего возраста. При этом важно понимать, что ваша цель не только в том, чтобы сделать из вашей собаки „отличника“, знающего множество команд и выполняющего различные трюки. Главная задача заключается в создании комфортных условий для совместной жизни, в которой каждый член семьи, включая питомца, будет чувствовать себя комфортно и удовлетворенно», — сказал Голубев.
Согласно его словам, первым шагом в обучении собаки является установление правил, которые она должна соблюдать в доме. Эти правила следует четко определить и придерживаться без исключений, чтобы питомец мог быстро привыкнуть к ним. Такой подход не только сделает жизнь владельцу более удобной, но и уменьшит стресс у самой собаки. Знание, какое поведение ожидается от нее в различных ситуациях, позволит ей чувствовать себя более уверенно и спокойно, подчеркнул кинолог.

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Россиянина арестовали за нарисованное в знак поддержки ВСУ сердечко
Суд Петербурга арестовал россиянина, нарисовавшего сердечко в поддержку ВС
15 октября 2023, 04:56

Фото: iStock/JARAMA

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о наложении ареста на Олега Пронина, гражданина России, который был задержан за нарисованное им сердечко на стене в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Согласно данным органов дознания, вечером 12 октября, Олег Пронин, проживающий в Санкт-Петербурге, нарисовал надписи и сердечко с использованием черной краски на фасадах зданий по Синявинской улице и Среднеохотскому переулку. Это было сделано им по мотивам политической и национальной ненависти, в знак поддержки Вооруженных сил Украины и начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.

Дополнительно к этому, на следующий день после инцидента, у Пронина были обнаружены и изъяты боеприпасы для пистолетов ТТ, ППШ и М-56 в его месте жительства. Пронин признал свою вину, но протестовал против заключения под стражу, утверждая, что не планировал скрываться.

Суд предъявил обвинения Пронину по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: часть 2 статьи 214 («Вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти») и часть 1 статьи 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия»). Мужчина останется под арестом до 11 декабря 2023 года.

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#всу
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Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает «договориться»
Юрист Миронов: инспектору ДПС, захотевшему решить вопрос деньгами, грозит тюрьма
15 октября 2023, 04:28

Фото: iStock/z1b

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» утверждает, что предложение инспектора ДПС водителю, совершившему нарушение, «договориться на месте» представляет собой незаконное действие.
Адвокат объяснил, что такие ситуации могут возникать в случаях, когда нарушение довольно серьезное и может повлечь лишение прав. В таких случаях, водитель может быть искушен решением проблемы через предоставление денег, но Анатолий Миронов настоятельно советует не даваться этой идее. Дело в том, что такие действия могут не только лишить водителя права управления автомобилем, но и привести к уголовной ответственности.

Анатолий Миронов уточняет, что статьями 291 и 291.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрено самое строгое наказание для подобных преступлений — лишение свободы.

Следовательно, в случае подобного предложения, на него следует решительно отвечать отказом и уточнять, что не собираетесь участвовать в преступной сделке. Некоторые водители беспокоятся, что отказ вызовет негодование инспектора и он предпримет дополнительные шаги для усугубления их правонарушения. Однако Анатолий Миронов подчеркивает, что ни одно административное наказание не сравнится по тяжести с уголовным.

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Водителям объяснили, как выбрать правильные зимние шины
Эксперт Константинов: глубокий протектор шин дает более выраженное сцепление
15 октября 2023, 02:51

Фото: Минтранс МО

Выбор зимних шин зависит от конкретных дорожных условий и стиля вождения в холодное время года, пояснил директор департамента механического ремонта в компании «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов в интервью агентству «Прайм».
Даже в схожем климате, разные типы шин могут подходить для ежедневных поездок в городе и длительных поездок в снежные местности.

Основным критерием является хорошее сцепление, и для этого следует обратить внимание на протектор и дорожный рисунок шин. Шины с глубоким и агрессивным протектором лучше подходят для сцепления на снежных и ледяных дорогах, пояснил эксперт.

Константинов также подчеркнул важность того, чтобы выбранные шины соответствовали рекомендациям производителя автомобиля по размеру. Он советует предпочесть продукцию известных производителей.

Зимние шины в целом делятся на три типа: шипованные, «скандинавские» и «европейские». Шипованные шины лучше подходят для ситуаций с гололедом, «скандинавские» шины устойчивы к сильным морозам, а «европейские» шины оптимальны для вождения на влажных и сравнительно теплых дорогах в зимний период.

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В Госдуме предложили компенсировать рост цен на обучение в вузах
Депутат Леонов предложил субсидировать рост цен на обучение в вузах из бюджета
15 октября 2023, 02:30

Фото: istock / Caiaimage/Chris Ryan

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов предложил компенсировать рост цен на обучение в российских вузах за счет федерального бюджета. Это предложение предполагает частичное субсидирование ежегодного увеличения стоимости обучения по приоритетным направлениям, пишет «Лента.ру».
Согласно Леонову, в соответствии с действующим законодательством вузы имеют право ежегодно повышать стоимость обучения в пределах годовой инфляции. Парламентарий предлагает разработать законопроект, который на протяжении десяти лет позволит государству частично компенсировать инфляционный рост стоимости обучения по самым востребованным специальностям в госструктурах.

Леонов считает, что оплата за обучение может стать фиксированной на весь период обучения, а разницу между стоимостью и фиксированной оплатой можно компенсировать из федерального бюджета. Это предложение направлено на подготовку большего числа специалистов востребованных в России, включая области информационной безопасности, информационных технологий, управления данными, а также традиционные профессии, такие как учитель, врач, инженер и другие.

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День отца в 2023 году: история праздника, как отмечают
15 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Choreograph

В России 15 октября отмечается праздник, посвященный отцам. Несмотря на то, что торжество было учреждено недавно, уже зародились традиции, приуроченные к этому дню. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения праздника и как его принято отмечать.

День отца: история праздника


В России День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении третьего воскресенья месяца днем, посвященным главам семьи. День отца учрежден, чтобы повысить статус главы семейства, поддержать и укрепить семейные ценности, обратить внимание общественности на важность полноценной семьи, напомнить мужчинам об ответственности и важнейшей роли родителя.

Дата праздника выбрана неслучайно. Торжество вписалось в череду других праздников, посвященных семье: День защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (8 июля) и День матери (последнее воскресенье ноября).

Традиция отмечать День отца зародилась в XX веке в Америке. Инициатором праздника стала жительница штата Вашингтон. Женщина росла без матери и всю ответственность за воспитание дочери взял на себя ее отец. Ветеран гражданской войны и единственный родитель стал для американки примером для подражания и гордостью. Однажды на церковной службе, посвященной дню матери, женщина спросила, почему нет праздника в честь отцов. Она составила петицию властям штата, в которой призвала учредить торжество и рассказала об истории своей семьи. Ее письмо не оставило равнодушными руководство Вашингтона и вскоре праздник стали отмечать на официальном уровне.

День отца: как отмечают


Праздник в России отмечается около двух лет, однако уже успел полюбиться и привлек к себе широкое внимание. В регионах проводятся гуляния, многодетных отцов награждают ценными призами. Муниципальные власти поддержали идею торжества и обеспечивают проведение на городских площадках конкурсов, викторин, соревнований с участием отцов и их детей. Во многих российских школах праздник отмечается с неменьшим размахом, чем День матери: организуются тематические классные часы, ученики готовят поделки и учат стихи, чтобы поздравить родителя.  

 

Как отмечают День отца в других странах?


День отца отмечается в разные даты, однако практически все страны мира уже присоединились к торжеству. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, бразильские папы принимают поздравления во второе воскресенье августа.

В США принято посещать в День отца кладбища, навещать умерших родственников, только потом устраивать гуляния. В Германии пап поздравляют 2 июня. Дата выбрана не случайно и привязана к празднику Вознесения Господня.

Жители Литвы празднуют День отца в первое воскресенье июня. В 2011 году празднику был присвоен официальный статус.
В Эстонии, Швеции и Финляндии торжество отмечается во второе воскресенье ноября.

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#отец
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#стихи
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В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за дождей и угрозы наводнения
14 октября 2023, 19:22

Фото: istockphoto/Roman Beliakov

В Санкт-Петербурге затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений закрыты, чтобы предотвратить угрозы подъема уровня воды в устье Невы.
Об этом 14 октября пишут «Известия». Санкт-Петербург заливают дожди. Ожидается усиление ветра до 18–23 м/с. В город пришёл циклон «Тино». В 17.00 затворы дамбы вновь опустили из-за угрозы наводнения.
 
Дирекция КЗС в Telegram-канале сообщает, что возможно повышение уровня воды выше критической отметки — 160 см.
 
Прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Ранее сообщалось, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей. Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне. В зоне бедствия оставались 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.

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#санкт-петербург
#наводнение
#дожди
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Американец выловил огромного кижуча и побил 53-летний рекорд
14 октября 2023, 18:26

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Мужчина из США выловил кижуча весом 4,9 кг и побил 53-летний рекорд Миннесоты.
UPI пишет, что 53-летний рекорд побил Дэвид Сичош, когда рыбачил на озере Верхнее 4 сентября. Предыдущий рекорд Миннесоты был установлен в 1970 году.

Супруга рыбака Крис Скай первой заметила, что на удочку попалась рыба. Мужчина тут же схватил удочку и выловил крупного кижуча. 

«По реакции капитана я сразу понял, что у нас тут действительно большая рыба», — поделился воспоминаниями рыбак.
Улов Сичоша был доставлен в город Дулут. Там рекорд официально подтвердили специалисты. 

Ранее Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска.

Рекорд 28 июля установил Кит Деграфф, решивший порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и друзьями. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.

«Улов оказался таким огромным, что я сначала принял его за палтуса», —вспоминает Деграфф.
Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.

«Самое забавное в этой истории то, что я рыбачил таким образом, чтобы поймать что угодно, кроме окуня. У меня были только крючки и наживка, и я надеялся поймать черную треску или другую рыбу, живущую на глубине около 300 метров»,-рассказал Кит Деграфф.
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#сша
#рыбалка
#рыбаки
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Кулеба приписал себе возвращение McDonalds на Украину
Кулеба лично просил Блинкена вернуть McDonalds на Украину
14 октября 2023, 18:23

Фото: iStock/TonyBaggett

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лично попросил госсекретаря США Энтони Блинкена помоь возобновить работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине. Об этом Кулеба сообщил в интервью телеканалу «1+1».
По словам Кулебы, он ехал на машине и заметил, что все заведения McDonalds закрыты, тогда он позвонил Блинкену.

«Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?», — заявил украинский министр.

Он добавил, что личный мотив в его просьбе отсутствовал.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья. Госсекретарь в свою очередь отметил, что в его жизни подобное не случалось. Тогда Кулеба заверил его, что и у него самого такое происходило «очень-очень редко».

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#сша
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#мид
#министр
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Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления
14 октября 2023, 16:36

Фото: Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сегодня лично проверил, как идут работы по восстановлению подачи отопления в многоквартирные дома.

Напомним, пуск отопления в Химках провели с 4 по 10 октября, а 14 октября были зафиксированы перебои в подаче тепла сразу в нескольких многоквартирных домах городского округа.

Сегодня в оперативном порядке коммунальные службы заменили задвижку на центральном тепловом пункте на улице Пожарского, таким образом подача тепла в 13 многоквартирных домов будет восстановлена до конца дня.“Регулировку параметров системы теплоснабжения круглосуточно ведут 10 бригад ТСК «Мосэнерго» — более 40 человек и 20 единиц техники. До 16 октября во всех домах городского округа стабилизируют температурные показатели”,- сообщили в администрации городского округа.

Помимо прочего, специалисты управляющей компании проведут обход по домам, чтобы убедиться в исправной работе систем. Медиа — администрация г.о. Химки.

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#коммунальные службы
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