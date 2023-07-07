Кинолог рассказал об эффективном обучении собак

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«Нет разницы, какую собаку дрессировать: будь то маленький чихуахуа или крупный сенбернар. Методологически животные дрессируются одинаково. Главное, что стоит помнить собаководу, что, какую бы собаку ты не завёл, её надо воспитывать и выделять время на занятия с ней. Будьте последовательны, ориентируйтесь на питомца, учитывайте его интересы и не забывайте о похвале», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Будьте последовательны
От простого к сложному
Начните с простых задач. Требовать безупречного выполнения команд можно только от уже хорошо обученной собаки, которая привыкла ежедневно работать. Постепенно вводите новые команды, но только в том случае, если питомец уже усвоил предыдущую. Тогда домашнее животное будет получать удовольствие от процесса, а хозяин – радость от владения хорошо воспитанной и умной собакой. Обязательно следите за реакцией питомца, если он устал, завершайте тренировку и корректируйте уровень сложности.
Минимизируйте ситуации, в которых собака может ошибаться
Чтобы собака легко усваивала команды и не демонстрировала нежелательное поведение, иногда достаточно просто не провоцировать её на ошибки. Не создавайте умышлено ситуации, в которых питомец точно не будет уверен, как ему поступить. Даже самый послушный пёс может забыть команду «Нельзя!», если хозяин оставил на столе вкусный кусок колбасы. Самое верное решение – оградить собаку от разного рода соблазнов.
Закрепляйте правильное поведение
Похвала – один из самых надежных методов, который позволит эффективно обучить собаку командам. Ваше одобрение создает предсказуемость для собаки: вот это делать не надо, а за это дадут лакомство. Чем больше похвалы со стороны хозяина – тем сильнее желание собаки демонстрировать нужное поведение.
Ориентируйтесь на собаку
Перед тем как приступить к обучению командам, обратите внимание на породу собаки, её темперамент, возраст, особенности здоровья. Не все навыки одинаково полезны для разных собак. Некоторые владельцы ошибочно полагают, что активному и подвижному питомцу нужны такие же активные игры и бег. Но, на самом деле, такой собаке могут подойти упражнения, которые помогут ему концентрировать внимание и расслабляться. Поэтому очень важно учитывать индивидуальные потребности и особенности каждой собаки и выстраивать обучение, основываясь на них.
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