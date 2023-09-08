Кинологи назвали четыре правила ухода за старой собакой

Начальник Центра Подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов рассказал, что оперативная группа на «Байконуре» вместе с экипажем, который готовится к старту, уже приняли участие в выборах.

«Сегодня очень важное мероприятие. Мы тоже должны найти возможность проголосовать, проявить свою жизненную позицию. У нас уже есть первые результаты — около 30% сотрудников проголосовало. Среди них и оперативная группа на «Байконуре» вместе с экипажем, который готовится к старту», — рассказал начальник Центра Подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов.

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:— Сергей Жигарев от ЛДПР;— Александр Наумов от КПРФ;— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.Завершится голосование 10 сентября в 20:00.