Кинологи назвали четыре правила ухода за старой собакой

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Пожилые собаки требуют более бережного внимательного отношения к себе. Чтобы продлить питомцу жизнь, кинологи рекомендуют обеспечить ему достойный уход, не забывать о профилактике, прогулках, физической активности, а также грамотно подходить к подбору рациона для любимца. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Чем кормить пожилого питомцаЧаще всего у собак в возрасте наблюдаются ожирение, сахарный диабет или проблемы с почками и печенью. Это может происходить из-за неправильного питания. Поэтому важно уделить этому моменту особое внимание.
Специалисты рекомендуют разработать индивидуальной план питания или диету для питомца вместе с ветеринарным врачом.
Поддерживайте активностьПомните, что активность питомца с возрастом меняется: собака может больше спать и меньше включаться в игры. Однако ей всё же нужна физическая активность. Кинологи рекомендуют не отменять полноценные прогулки и самостоятельно побуждать питомца к движению через игры.
Домашний уходОбратите внимание на состояние кожи, шерсти, ушей и глаз вашего питомца. Вовремя вычёсывайте собаку, стригите когти и чистите уши. Это всё поможет вашему любимцу чувствовать себя лучше.
Для предотвращения образования зубного камня также нужно регулярно проводить удаление налёта с зубов. Для этого используйте специальную зубную пасту и щётку для собак от одного до трёх раз в неделю.
Регулярная профилактикаПомимо того, что хозяин может обеспечить собаке самостоятельно, важно водить свою пожилую собаку на регулярные осмотры к ветеринарному врачу. Делать это нужно минимум два раза в год. Если у питомца есть хронические заболевания, возможно, ходить в клинику придётся чаще.
Пожилой собаке лучше проходить расширенную диспансеризацию, которая включает сдачу необходимых анализов, а также проверку работы внутренних органов и сердца.
Даже если внешне собака выглядит здоровой, это совершенно не значит, что у нее нет никаких проблем. Исключить это может только специалист после осмотра и необходимых манипуляций. Любое заболевания проще предотвратить, чем лечить.
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Екатерина Шмакова