Кинологи назвали пять самых сложных в уходе пород собак

Фото: IStock/alexei_tm
Самые проблемные породистые собаки и как с ними жить
Каждой собаке нужен уход и груминг. Однако есть породы, которые более требовательны к вычесыванию и стрижке. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», какие породы собак наиболее сложные в уходе.
Кинологи отмечают, что неправильный груминг может стать причиной проблем со здоровьем.
Читайте также:
Кинологи рассказали, как обезопасить собак от жары;
В Российской кинологической федерации рассказали, как выбрать кинолога для собаки;
Кинологи рассказали, как выбрать зоогостиницу для собаки.
Афганская борзаяУ собак этой породы длинная и мягкая шерсть. Чтобы поддерживать их внешний вид, требуется специальный уход. Специалисты рекомендуют регулярно купать питомца, применяя специальные шампуни и кондиционеры. После купания нужно тщательно сушить и расчесывать шерсть, чтобы предотвратить запутывание.
СамоедСамоеды — это чистоплотные собаки, но требуют специального ухода. Ежедневное расчесывание шерсти с помощью расчески и пуходерки для нее очень важно. Часто купать питомца не рекомендуется, так как это может привести к потери блеска и ломкости шерсти. Если вы с самоедом учувствуете на выставках, используйте специальный шампунь, чтобы поддерживать белоснежность шерсти.
БобтейлУ бобтейлов пышная и густая шерсть с обильным подшерстком. Чтобы предотвратить образование колтунов, нужно постоянно расчесывать животное. Кроме того, для сохранения красоты шерсти требуется использование специализированного шампуня и кондиционера во время купания.
ПулиУ пулей шерсть представляет собой свисающие плотные шнуры. Они не линяют, но требуют особого ухода. Регулярное купание рекомендуется в летний период, чтобы обеспечить достаточную сушку шерсти, которая может занять несколько дней.
Бишон фризеЕжедневное расчесывание белой шерсти бишона фризе с помощью пуходерки поможет предотвратить запутывание и образование колтунов. Мыть собаку специалисты рекомендуют раз в семь-десять дней с использованием специализированных шампуней. Стрижка рекомендуется каждые два-три месяца.
Кинологи отмечают, что неправильный груминг может стать причиной проблем со здоровьем.
«Груминг бывает разный: от обычного мытья и сушки шерсти, до сложных выставочных стрижек. Например, работая с выставочной собакой, важно соблюдать требования к стандартам породы, такую стрижку не сможет сделать собаковод самостоятельно. Породы, которые мы назвали, требуют особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам», – заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Читайте также:
Кинологи рассказали, как обезопасить собак от жары;
В Российской кинологической федерации рассказали, как выбрать кинолога для собаки;
Кинологи рассказали, как выбрать зоогостиницу для собаки.
Екатерина Шмакова