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Кинологи назвали смертельно опасные продукты для собак

15 сентября 2023, 12:58
Фото: IStock/Chalabala

Фото: IStock/Chalabala

Чтобы собака прожила долгую и счастливую жизнь, нужно обеспечить ей правильно и сбалансированное питание. О том, какие продукты могут быть опасны для собак, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Шоколад

Теобромин накапливается в токсичных концентрациях в организме собаки, воздействуя на ЖКТ, нервную систему и сердце. Употребление может вызвать симптомы, такие как понос, рвота, учащенное сердцебиение и дрожь.

Кости

Вопреки мифу, не все кости безопасны для собак; некоторые могут расколоться и повредить кишечник. Трубчатые кости могут представлять серьезную опасность и даже привести к смертельным повреждениям ЖКТ.


Жареное мясо

Жареное мясо, особенно приготовленное на открытом огне, может быть токсичным для собак, вызывая воспалительные процессы в их организме. Кроме того, мясо, заправленное острыми специями, может вызвать понос и анемию.

Виноград

Виноград, изюм, и продукты, содержащие их, могут привести к почечной недостаточности у собак, особенно у тех, кто уже страдает проблемами с почками.

Свинина

Свинина может быть опасной для собак из-за возможного наличия болезни Ауэсцкого (псевдобешенство), что представляет серьезную угрозу для собак и может вызвать симптомы, такие как потеря аппетита, чрезмерная жажда и судороги. Лекарства от этой болезни ограничены, и заболевшие питомцы могут скончаться в течение нескольких дней после появления первых симптомов.

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#собаки
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#болезни
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У столичных таксистов появилась возможность оформлять разрешение на работу онлайн
15 сентября 2023, 13:42

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Теперь водители такси В Москве могут оформлять разрешение на работу на портале mos.ru.
«Создание федеральных реестров позволит повысить уровень безопасности и качества поездок. Службы заказа теперь будут следить за тем, чтобы пассажиров перевозили только квалифицированные водители, которые находятся в штате или имеют соответствующее разрешение на работу», — приводят «Вести Подмосковья» комментарий заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что за неделю новыми станциями метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» пассажиры воспользовались более 113 тыс. раз. 

«Ожидаем, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии суммарно каждый день будут пользоваться около 30 тыс. пассажиров. А к 2030 году – порядка 53 тыс.» – приводит utro.ru сообщение Собянина из его телеграм-канала.

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#дороги
#аэропорт водители
#такси
#транспорт
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В Москве выявлено 99 тыс случаев нарушений парковки на тротуарах с начала года
15 сентября 2023, 13:27

Фото: istockphoto.com/JaruekChairak

С начала этого года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с начала 2023 года выявили 99 тыс. случаев парковки автомобилей на тротуарах в зоне запрещающего знака.
«В этом году МАДИ выявила 99 тыс. случаев парковки авто на тротуаре в зоне действия запрещающего знака и выписала всем нарушителям штраф в 3 тыс. руб. Нарушители проигнорировали знак «Остановка запрещена», который распространяется не только на проезжую часть, но и на тротуар, обочину, трамвайные пути, велосипедную или пешеходную дорожки», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы МАДИ.

Ранее автовладельцам посоветовали чистить кузов машины автомобильной глиной. О способе рассказал владелец студии по уходу за автомобилями Дмитрий Манков.

«Для повседневного и бытового использования лучше брать безабразивные глины, потому что они достаточно безопасны для ЛКП и других поверхностей. Если нам нужно убрать прям глубокие въевшиеся загрязнения, то лучше использовать абразивную глину», — приводит «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова Манкова.

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#штраф
#авто
#парковки
#нарушители
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В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина
Песков: Кремль не считает, что расследование по самолету Пригожина идет медленно
15 сентября 2023, 12:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина идет медленно. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что работа продвигается, давать комментарии по этому вопросу на данный момент преждевременно.

Ранее Песков назвал ложью западные заявления об убийстве Евгения Пригожина «по заказу Кремля».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что расследование катастрофы с самолётом главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина обязательно будет доведено до конца. Путин подчеркнул, что Следственный комитет России уже начал предварительное расследование происшествия.

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#расследование
#вагнер
#песков
#чвк
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Мособлдума согласовала руководящий состав правительства Московской области
15 сентября 2023, 12:32

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Заседание Московской областной Думы состоялось в пятницу, 15 сентября, в 12:00, на котором был объявлен состав нового Правительства региона.
В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представил структуру правительства Московской области. Депутаты согласовали руководящий состав.
«Только единой командой, действуя сообща и находя компромиссы, мы сможем осуществить все те наказы, которые собраны как депутатами в ходе избирательной кампании 2021 года, так и собранные Губернатором в ходе прошедших выборов», — сказал Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. 
Депутаты Мособлдумы от всех фракций единогласно поддержали всех выдвинутых Андреем Воробьёвым кандидатов.

Изменения коснулись трёх кандидатов: 

Роман Каратаев повышен до должности вице-губернатора области;

Наталия Масленкина повышена до заместителя председателя правительства;

Максим Фомин назначен первым заместителем председателя правительства.

«Мы вместе несём ответственность перед нашими гражданами и работаем здесь только для того, чтобы каждый житель Московской области смог жить в комфортных условиях, иметь школу, детский сад, поликлинику рядом с домом, получать меры поддержки в случае сложных жизненных ситуаций. Чтобы жители понимали, что их проблемы не ограничиваются стенами дома – они касаются и всех органов власти. И нам необходимо прикладывать максимум внимания и заботы», — дополнил Игорь Брынцалов.
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#роман каратаев
#дома
#наталия маслёнкина
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Губернатор Андрей Воробьёв представил структуру нового правительства на заседании Мособлдумы
15 сентября 2023, 12:19

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заседание Московской областной Думы состоялось в пятницу, 15 сентября, в 12:00.
В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представил структуру правительства Московской области.

Депутаты Мособлдумы от всех фракций единогласно поддержали всех выдвинутых кандидатов. 

Изменения в структуре правительства Московской области:

— Роман Каратаев повышен до должности вице-губернатора области;
— Наталия Масленкина повышена до заместителя председателя правительства;
— Максим Фомин назначен первым заместителем председателя правительства.

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#андрей воробьёв
#правительство
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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YLE: Финляндия собирается запретить в страну въезд российских автомобилей
15 сентября 2023, 12:09

Фото: istock / naumoid

Финляндия намеревается запретить въезд транспортных средств с российскими госномерами на территорию страны. Информацию передает YLE со ссылкой на собственные источники.
Еврокомиссия 8 сентября опубликовала записку, которая поясняет введенные еще в 2022 году санкции. Так, на территорию  ЕС теперь нельзя въезжать с российскими номерами. Напомним, что на этой неделе уже запретили въезд Эстония, Латвия и Литва.

«Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС», — указано в сообщении YLE .
По предварительным данным, министр иностранных дел Элина Валтонен может объявить о решении сегодня. Если такое решение примут, российским гражданам нельзя будет въезжать в Финляндию на короткий срок даже в целях туризма. 

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#ес
#финляндия
#таможня
#граница
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Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован
15 сентября 2023, 11:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что Николаев находится в палате интенсивной терапии из-за сердечных болей. Медики оценивают его состояние как тяжелое. 

Напомним, в начале года 63-летний музыкант попал в больницу с инфарктом. Николаеву была проведена операция ​на сердце: коронография и установка стентов.

Ранее сообщалось о том, что Николай Агутин был госпитализирован с эмболией и тромбозом вены. Болезни обнаружились после того, как он неудачно подвернул ногу в бассейне. 

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#николаев
#музыкант
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Открыт прием заявок на ежегодный творческий конкурс «Заглянем в историю вместе»
15 сентября 2023, 11:51

Фото: iStock/boggy22

С 1 сентября по 1 декабря 2023 года открыт прием творческих работ на ежегодный XVI Всероссийский детский творческий конкурс «Заглянем в историю вместе», который посвящен грядущему празднованию 1000-летия Суздаля.
Сообщается, что победители конкурса будут награждены дипломами и подарочными сертификатами на посещение музеев Суздальского Кремля и гончарной школы «Дымов керамика» в Суздале. По итогам конкурса традиционно будет создан мультипликационный фильм о Суздале.

Отмечается, что за основу художественных образов героев мультфильма будут взяты конкурсные работы участников. Каждый конкурсант получит возможность стать соавтором мультфильма, презентации которого пройдут во всех образовательных, культурных и социальных детских учреждениях России.

Прием творческих работ ведется на сайте ЗАГЛЯНЕМВИСТОРИЮВМЕСТЕ.РФ с 1 сентября по 1 декабря 2023 года. 

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Главой Росавиации назначили Дмитрия Ядрова
15 сентября 2023, 11:33

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Росавиации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Дмитрий Ядров перешел работать в Росавиацию в 2019 году. В должности заместителя руководителя курировал работу подразделений в сфере организации использования воздушного движения, а также координировал выполнение отраслевых федеральных проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста. По мнению одного из источников Telegram-канала BRIEF, к возглавлявшему Росавиацию последние 14 лет Нерадько «было множество претензий, как в части работы службы, так и коррупции. Сам глава агентства проходил свидетелем по ряду уголовных дел».

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#росавиация
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