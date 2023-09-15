Кинологи назвали смертельно опасные продукты для собак

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Чтобы собака прожила долгую и счастливую жизнь, нужно обеспечить ей правильно и сбалансированное питание. О том, какие продукты могут быть опасны для собак, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
ШоколадТеобромин накапливается в токсичных концентрациях в организме собаки, воздействуя на ЖКТ, нервную систему и сердце. Употребление может вызвать симптомы, такие как понос, рвота, учащенное сердцебиение и дрожь.
КостиВопреки мифу, не все кости безопасны для собак; некоторые могут расколоться и повредить кишечник. Трубчатые кости могут представлять серьезную опасность и даже привести к смертельным повреждениям ЖКТ.
Жареное мясоЖареное мясо, особенно приготовленное на открытом огне, может быть токсичным для собак, вызывая воспалительные процессы в их организме. Кроме того, мясо, заправленное острыми специями, может вызвать понос и анемию.
ВиноградВиноград, изюм, и продукты, содержащие их, могут привести к почечной недостаточности у собак, особенно у тех, кто уже страдает проблемами с почками.
СвининаСвинина может быть опасной для собак из-за возможного наличия болезни Ауэсцкого (псевдобешенство), что представляет серьезную угрозу для собак и может вызвать симптомы, такие как потеря аппетита, чрезмерная жажда и судороги. Лекарства от этой болезни ограничены, и заболевшие питомцы могут скончаться в течение нескольких дней после появления первых симптомов.
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Екатерина Шмакова