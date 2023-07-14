Кинологи объяснили, как нельзя учить собак плавать

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Жаркая погода многих влечёт к водоемам. Собаководы с большим удовольствием берут с собой собак, чтобы вместе поплавать. Некоторые питомцы не проявляют интереса к воде, хозяева в этом случае, пытаясь научить их плавать, пугают и даже ставят под угрозу их здоровье. Об этом «Радио 1» сообщили в Российской кинологической федерации.
«Так или иначе плавать умеет любая собака, важно понять, что заставлять ее это делать нельзя. Учить собаку плавать надо тогда, когда она готова и проявляет интерес, применение насильственных методов недопустимо. Ни в коем случае не бросайте питомца в воду, пытаясь научить плавать: так вы только напугаете животное и поставите под угрозу его здоровье и жизнь. Любое занятие должно приносить пользу и радость, будьте предельно осторожны, пытаясь поплавать с собакой и учитывайте интересы животного», – предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Не бросайте собаку в воду
Не заходите глубокоНе нужно сразу идти на глубину, думая, что так собака быстрее научится плавать. В процессе обучения питомца вода не должна находиться выше уровня живота. Собака, не чувствуя лапами дно, может серьезно испугаться. Приучать к плаванию нужно постепенно отдаляясь от берега и наблюдая за реакцией животного.
Не принуждайте собаку
Иногда собаководы специально ограничивают выход собаки из воды, чтобы она подольше поплавала. Важно понимать, что уставший питомец может не выбраться из воды самостоятельно, в этом случае он может утонуть, если хозяин вовремя не поможет питомцу. Для плавания вместе с собакой нужно выбирать мелководный участок с пологим берегом, чтобы питомец мог беспрепятственно войти и выйти из воды.
Помните, любое обучение должно строиться на игре и интересе собаки. Не нужно насильно заставлять питомца плавать, не настаивайте на водных играх, если любимец отказывается. Принуждая собаку, вы можете навсегда привить ей боязнь перед водой.
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Татьяна Лаврова