Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки

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Вылизывание лап может говорить о проблемах у собаки. Например, питомца может беспокоить застрявший между подушечками предмет, боль, проблема с кожей или гигиена. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Если собака периодически облизывает лапы, не стоит сильно переживать. Но, если такое поведение наблюдается постоянно, важно разобраться в причинах. Это может быть аллергия, стресс, занозы, порезы и многое другое. Внимательно осмотрите лапы питомца, чтобы исключить повреждения или наличие застрявшего острого предмета. В некоторых случаях питомцу может потребоваться помощь ветеринарного врача», – отметил специалист.
ГигиенаСобака может вылизывать лапы после прогулки или после приёма пищи. Это говорит об излишней чистоплотности питомца. Даже те питомцы, которые не слишком чистоплотны, время от времени могут вылизывать подушечки лап и окружающие области. В этом случае специалисты призывают не беспокоиться за здоровье любимца.
Инородный предметЕсли собака во время прогулки или после неё усиленно вылизывает лапы, кинологи советуют посмотреть на лапы питомца. Такое поведение может говорить о том, что у собака наступила на инородный предмет и старается от него избавиться. Например, это могут сухие растения или острые предметы. Осмотрите лапы любимца и, если обнаружили повреждение, извлеките инородный предмет и обработайте рану.
Укус насекомогоТакже во время прогулки питомец может случайно наступить на осу или задеть её во время прогулки. Если заметили, что питомец усердно лижет лапу, осмотрите лапы. Если вы нашли место укуса и удалите жало, если оно осталось после насекомого. Затем обработайте рану и дайте собаке антигистаминное средство.
АллергияНеправильное питание или контакт с каким-либо веществом может вызвать аллергию у питомца. Если вы заметили, что после приёма пищи у собаки начались зуд и раздражение подушечек лап, осмотрите питомца. При аллергии начинается воспаление, покраснение и раздражение кожи. Обратитесь за помощью к ветеринару, чтобы поставить диагноз и пройти лечение.
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ИнфекцияЕсли у собаки развилась бактериалльная или грибковая инфекция лап, это может вызывать не только сильнейший зуд, но и боль. Причин, из-за которых у собаки может возникнуть инфекция, множество. Это могут быть как внешние паразитарные возбудители, так и внутренние процессы в организме. Разобраться в этом вопросе поможет ветеринарный врач. Кинологи напоминают, что самолечение может привести к серьёзным последствиям.
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Екатерина Шмакова