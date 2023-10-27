Кинологи раскрыли, в каких случаях стресс полезен собакам

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Стресс не всегда вреден для собак. По словам специалистов, такие ситуации помогли животным адаптироваться в изменяющихся условиях. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», в каких ситуациях стресс полезен для собак.
«Хороший стресс, который, например, питомец испытывает при дрессировке, будет положительно влиять на него и позволит хорошо усваивать команды. Хозяину важно следить за другим, деструктивным стрессом, который ухудшает качество жизни питомца. Такому стрессу нужно искать выход, помогать собаке с ним справляться, чтобы он не стал ее образом жизни», – отметил специалист.Собака может испытывать положительное влияние стресса, когда ждёт хозяина с работы. Также это состояние питомец может испытывать, когда обучается новым командам, играет, тренируется, ждёт прогулки и общения с друзьями. Важно, чтобы стрессовых ситуаций у питомца было немного. Кинологи предупреждают, что хороший стресс длится достаточно недолго, он не отвлекает и не увлекает питомца, не создает дополнительных проблем с поведением.
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Но важно помнить, что к дозированию стресса нужно подходить индивидуально. Если собака боится оставаться дома одна, то она не получит удовольствия от ожидания хозяина. Такой питомец будет долго переживать, что негативно может сказаться на здоровье. Когда питомцу приходится изо дня в день сталкиваться со стрессовыми ситуациями, у него может возникнуть хроническая форма стресса.
«Нужно понимать, что стресс – это естественная реакция и часть нашей жизни. Невозможно оградить собаку от всех стрессовых ситуаций, но в наших силах сократить их количество и помогать питомцу эффективно справляться с влиянием событий на его состояние», — добавляет Голубев.Находясь в постоянном напряжении, собака может не слушаться хозяина, отказываться от прогулок, еды, игр и взаимодействия с другими животными. Игнорировать стрессовое состояние собаки нельзя. Если питомец хронически испытывает стресс, это может вызывать развитие фобии или агрессии, также у собаки могут развиться серьезные заболевания.
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Екатерина Шмакова