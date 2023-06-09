Кинологи раскрыли секреты успешной социализации щенка

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Эксперт заявил, что пропустить этап социализации щенка – значит обречь его на множество поведенческих проблем. Голубев поделился пятью простыми правилами, которые помогут хозяину успешно пройти этот важный этап вместе с питомцем.
«С первого месяца жизни и до третьего щенок учится общаться с людьми и находить контакт с другими собаками. С третьего до пятого месяца щенок открыт для новых впечатлений. Это время формирования характера собаки», - отметил Голубев.
Крайне важно не пропустить нужный возраст в жизни щенка. Связи и контакты, которые он приобретет в первые месяцы своей жизни, повлияют на его поведенческую модель во взрослом возрасте.
«Во время социализации щенок изучает мир. Не препятствуйте этому и расширяйте горизонты собаки как можно раньше», - подчеркнул кинолог.
Даже до прививок щенка можно выгуливать по 10-15 минут, хотя бы на руках, советует Голубев. Если в 4 месяца собака впервые познакомится со внешним миром – это может пагубно повлиять на ее адекватное восприятие окружающей среды в будущем. Щенок должен увидеть двор, услышать звуки машин, по возможности познакомиться с другими собаками.
«После карантина постепенно выстраивайте график прогулок и учите гулять собаку на поводке и справлять нужду на улице. Не нервничайте на улице, не берите питомца на руки, когда он чего-то боится. Не поощряйте испуг и агрессию», - посоветовал Голубев.
Щенка необходимо хвалить за верное поведение, а также порицать агрессивное. Если ваш друг рычит на своих сородичей и кидается на прохожих – нужно спокойно объяснить ему, что делать так нельзя.
«Залог стабильного поведения собаки – это признание хозяина лидером, ориентация на него и доверительные отношения. Вводите правила и следуйте им», - заявил эксперт.
В первые 5-6 месяцев жизни щенка необходимо четко выстроить свою ролевую модель с питомцев. С собакой нужно проводить как можно больше времени, гулять, играть, обязательно – дрессировать! Если для питомца было обозначено определенное правило – впредь стоит придерживаться именно его, чтобы у щенка не было «каши в голове».
«Не ограничивайте жизненное пространство щенка. Если держать питомца возле себя, он не усвоит многое для полноценной дальнейшей жизни», - отметил Голубев.
Собаке необходимо давать как можно более широкий простор для действия. Не стоит ограничивать щенка в исследовании окружающего мира, напротив, необходимо поощрять его любознательность и интерес.
«Чтобы в будущем наслаждаться жизнью вместе с уверенным в себе, счастливым и послушным псом приложите максимум усилий в период социализации щенка», - в завершении посоветовал Голубев.
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