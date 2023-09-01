Кинологи рассказали, как часто нужно мыть собаку

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Владельцам домашних питомцев рассказали, как часто нужно мыть собак и на что следует обратить внимание при выборе средств для купания.
Кинологи рассказали, что гигиена собаки касается не только ее внешнего вида, но и здоровья питомца.
По его словам, в первую очередь, необходимо обратить внимание на породу животного и состояние его шерсти. Также, необходимо уделить внимание длине покрова. Одна и та же порода собак может требовать различного ухода, так как один питомец живет в квартире и гуляет только в парках, а другой живет за городом и часто пачкается. Кинолог отметил, что здорового питомца нужно купать примерно 1 раз в 1-3 месяца. Но по мере загрязнения, банные процедуры можно увеличить.
Питомцы, у которых длинная шерсть нуждаются в более тщательном уходе. Таких собак нужно хорошо расчесывать, чтобы шерсть не скатывалась. Мыть таких питомцев нужно не реже одного раза в месяц, при этом используя специализированные средства, которые помогают легче расчесывать шерсть и сохранять ее природный блеск и густоту. Собак без шерсти моют обычно 1-2 раза в месяц, кожа у таких питомцев может активно жирниться, поэтому их купаю чаще короткошерстных собак.
Какие средства использовать
Специалисты советуют не мыть собаку человеческим шампунем или мылом. Это обусловлено тем, что у человека и животного разный баланс щелочности и кислотности. Если для мытья собаки применять средства, которые использует человек, это губительно скажется на качестве шерсти животного и могут появиться серьезные проблемы с кожей. Человеческий шампунь может вызвать аллергию у собаки. Кроме того, кожа может стать более уязвимой для вирусов, бактерий, грибков и эктопаразитов. Экономить в выборе средств для мытья питомца не стоит, так как собаке можно нанести вреди потратить вдвое больше на ее лечение.
Выбирая шампунь для собаки, необходимо учитывать ее породу, возраст и активность. Есть средства для взрослых собак, для щенков, для собак без шерсти и для питомцев с короткой или длинной шерстью. Все они отличаются составом и помогают поддерживать оптимальное состояние кожи и шерсти питомца конкретной породы. Владельцам собак специалисты советуют внимательно знакомиться с инструкциями, а также советоваться с сотрудниками зоосалонов, которые помогут выбрать подходящее средство. В том случае, если питомец имеет проблемы с шерстью или кожей, хозяину необходимо посоветоваться с ветеринарным врачом.
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«Нет универсальной формулы, которая подойдет всем собакам. Нельзя сказать, например, что всех собак надо мыть один раз в месяц. Частоту гигиенического мытья определяет хозяин, ориентируясь на породные особенности животного и на степень загрязнения шерсти», – сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Питомцы, у которых длинная шерсть нуждаются в более тщательном уходе. Таких собак нужно хорошо расчесывать, чтобы шерсть не скатывалась. Мыть таких питомцев нужно не реже одного раза в месяц, при этом используя специализированные средства, которые помогают легче расчесывать шерсть и сохранять ее природный блеск и густоту. Собак без шерсти моют обычно 1-2 раза в месяц, кожа у таких питомцев может активно жирниться, поэтому их купаю чаще короткошерстных собак.
Какие средства использовать
Специалисты советуют не мыть собаку человеческим шампунем или мылом. Это обусловлено тем, что у человека и животного разный баланс щелочности и кислотности. Если для мытья собаки применять средства, которые использует человек, это губительно скажется на качестве шерсти животного и могут появиться серьезные проблемы с кожей. Человеческий шампунь может вызвать аллергию у собаки. Кроме того, кожа может стать более уязвимой для вирусов, бактерий, грибков и эктопаразитов. Экономить в выборе средств для мытья питомца не стоит, так как собаке можно нанести вреди потратить вдвое больше на ее лечение.
Выбирая шампунь для собаки, необходимо учитывать ее породу, возраст и активность. Есть средства для взрослых собак, для щенков, для собак без шерсти и для питомцев с короткой или длинной шерстью. Все они отличаются составом и помогают поддерживать оптимальное состояние кожи и шерсти питомца конкретной породы. Владельцам собак специалисты советуют внимательно знакомиться с инструкциями, а также советоваться с сотрудниками зоосалонов, которые помогут выбрать подходящее средство. В том случае, если питомец имеет проблемы с шерстью или кожей, хозяину необходимо посоветоваться с ветеринарным врачом.
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Анастасия Крестьянова