«Посыпают ядом»: чем догхантеры травят собак и как защитить питомца

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Случаи обнаружения людьми отравленных приманок для собак особенно участились в последнее время. Например, мясные продукты с отравляющими веществами были найдены в парке «Кусково», в связи с чем был введен запрет на выгул собак за пределами территории приютов, расположенных рядом с парком. Жертвами догхантеров могут стать не только бездомные собаки, но и домашние. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1», как защитить своего питомца.
«Даже самый послушный питомец может стать жертвой догхантеров, подобрав отравленную еду или понюхав такую приманку. Отравление происходит при поедании или слизывании ядов. Собака может отравиться даже при занюхивании вещества. Без экстренной ветеринарной помощи гибель собаки неизбежна. Поэтому очень важно не только обучать собаку не поднимать с земли, но и внимательно следить за ней на прогулке», – советует Голубев.
Как защитить питомца
Если хозяин питомца узнает, что в парке, куда он обычно ходит на прогулку, были замечены подозрительные предметы, разбросаны остатки пищи с таблетками и т.д., в первую очередь об этом нужно сообщить в правоохранительные органы. Также следует отказаться от прогулок в этих местах. Если поблизости нет другой, подходящей для выгула собаки территории, то питомца нужно держать на поводке или надеть на него намордник.
Тем хозяевам, чьи питомцы не знают команд или плохо их выполняют, кинологи советуют выгуливать собаку только на поводке и в наморднике (это особенно касается тех питомцев, которые часто что-то подбирают на улице). Особое внимание нужно уделить тому, что собака облизывает или обнюхивает. Из маршрута прогулок нужно исключить участки вблизи свалок или за гаражами, места скопления бездомных собак (это также небезопасно, поскольку стая может начать защищаться и агрессивно реагировать как на человека, так и на питомца).
Если хозяин отпускает питомца с поводка, то за ним стоит внимательно следить, чтобы успеть отобрать приманку, если собака ее подберет.
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Первая помощь
Если у хозяина питомца возникли подозрения, что собака отравилась, нужно срочно обращаться за помощью в ветеринарную клинику. Кинологи назвали первые симптомы отравления: дрожь в теле, шаткая походка, рвота, пена из пасти, потеря координации и судороги. У хозяина есть 30 минут, чтобы оказать пострадавшему питомцу помощь. Любое промедление может оказаться смертельным для собаки.
Если добраться к ветеринару за помощью в течение 30 минут возможности нет, то хозяин питомца должен предпринять следующие действия:
- ввести внутримышечно или внутривенно витамин В6 в дозировке 1–10 мг на 1 кг веса собаки (это вещество не токсично, передозировки бояться не стоит);
- постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы);
- дать абсорбенты (энтеросгель, активированный уголь, сорбекс, энтеросорб или полифепам);
- сделать собаке очистительную клизму или дать слабительный раствор сульфата натрия либо сульфата магния (1 ст. ложка на стакан воды);
- дать обильное питье и мочегонные средства.
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Важно помнить, что догхантеры раскладывают опасные вещества не только в парках, но и во дворах жилых домов. Иногда они просто посыпают ядом места, где обычно гуляют и метят собаки, отравление может произойти даже при занюхивании вещества.
Если питомец съел или занюхал яд, без экстренной ветеринарной помощи собака погибнет. Догхантеры используют такие вещества и в таких комбинациях, которые практически не оставляют животному шансов. К сожалению, большинство из этих веществ можно свободно купить в хозяйственном магазине или в обычной аптеке.
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Анастасия Крестьянова