Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Посыпают ядом»: чем догхантеры травят собак и как защитить питомца

«Посыпают ядом»: чем догхантеры травят собак и как защитить питомца

10 ноября 2023, 14:19
Фото: IStock/WebSubstance

Фото: IStock/WebSubstance

Случаи обнаружения людьми отравленных приманок для собак особенно участились в последнее время. Например, мясные продукты с отравляющими веществами были найдены в парке «Кусково», в связи с чем был введен запрет на выгул собак за пределами территории приютов, расположенных рядом с парком. Жертвами догхантеров могут стать не только бездомные собаки, но и домашние. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1», как защитить своего питомца.
«Даже самый послушный питомец может стать жертвой догхантеров, подобрав отравленную еду или понюхав такую приманку. Отравление происходит при поедании или слизывании ядов. Собака может отравиться даже при занюхивании вещества. Без экстренной ветеринарной помощи гибель собаки неизбежна. Поэтому очень важно не только обучать собаку не поднимать с земли, но и внимательно следить за ней на прогулке», – советует Голубев.

Как защитить питомца



Кинологи назвали внимательность, бдительность и ответственность залогом безопасности питомца. Собаку следует научить командам: «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», чтобы во время прогулки, любимец не подобрал отравленный продукт. Помимо этого, хозяин должен следить за собакой во время прогулки, так как дрессировка не гарантирует полной безопасности.

Если хозяин питомца узнает, что в парке, куда он обычно ходит на прогулку, были замечены подозрительные предметы, разбросаны остатки пищи с таблетками и т.д., в первую очередь об этом нужно сообщить в правоохранительные органы. Также следует отказаться от прогулок в этих местах. Если поблизости нет другой, подходящей для выгула собаки территории, то питомца нужно держать на поводке или надеть на него намордник.

Тем хозяевам, чьи питомцы не знают команд или плохо их выполняют, кинологи советуют выгуливать собаку только на поводке и в наморднике (это особенно касается тех питомцев, которые часто что-то подбирают на улице). Особое внимание нужно уделить тому, что собака облизывает или обнюхивает. Из маршрута прогулок нужно исключить участки вблизи свалок или за гаражами, места скопления бездомных собак (это также небезопасно, поскольку стая может начать защищаться и агрессивно реагировать как на человека, так и на питомца).

Если хозяин отпускает питомца с поводка, то за ним стоит внимательно следить, чтобы успеть отобрать приманку, если собака ее подберет.
Почему собака писается при встрече хозяина, и что делать? – советы кинологов
Почему собака писается при встрече хозяина, и что делать? – советы кинологов

Первая помощь


Если у хозяина питомца возникли подозрения, что собака отравилась, нужно срочно обращаться за помощью в ветеринарную клинику. Кинологи назвали первые симптомы отравления: дрожь в теле, шаткая походка, рвота, пена из пасти, потеря координации и судороги. У хозяина есть 30 минут, чтобы оказать пострадавшему питомцу помощь. Любое промедление может оказаться смертельным для собаки.

Если добраться к ветеринару за помощью в течение 30 минут возможности нет, то хозяин питомца должен предпринять следующие действия:
  1. ввести внутримышечно или внутривенно витамин В6 в дозировке 1–10 мг на 1 кг веса собаки (это вещество не токсично, передозировки бояться не стоит);
  2. постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы);
  3. дать абсорбенты (энтеросгель, активированный уголь, сорбекс, энтеросорб или полифепам);
  4. сделать собаке очистительную клизму или дать слабительный раствор сульфата натрия либо сульфата магния (1 ст. ложка на стакан воды);
  5. дать обильное питье и мочегонные средства.
После оказания первой помощи собаке, нужно обязательно обратиться к ветеринарному врачу.

Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки
Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки

Важно помнить, что догхантеры раскладывают опасные вещества не только в парках, но и во дворах жилых домов. Иногда они просто посыпают ядом места, где обычно гуляют и метят собаки, отравление может произойти даже при занюхивании вещества.

Если питомец съел или занюхал яд, без экстренной ветеринарной помощи собака погибнет. Догхантеры используют такие вещества и в таких комбинациях, которые практически не оставляют животному шансов. К сожалению, большинство из этих веществ можно свободно купить в хозяйственном магазине или в обычной аптеке.

Читайте также:

Нет физической силе: кинологи раскрыли, как правильно ругать собаку за проступки

Паразиты, тревога, аллергия: Кинологи раскрыли, почему собака бегает за хвостом

Зоозащитник Горячев не рекомендовал брать бездомных домой временно погреться
#собаки
#отравление
#помощь
#яд
#кинологи
#питомцы
#симптомы
#тревога
Читайте нас в
Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс
10 ноября 2023, 15:17

Фото: Минсоцразвития МО

Уровень безработицы в Подмосковье составляет сейчас 0,25%. Это 10 тыс зарегистрированных жителей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс. Это говорит о положительной динамике в экономике региона и улучшении ситуации на рынке труда. Мы реализуем комплекс дополнительных мер по обеспечению занятости. Это материальная поддержка, бесплатное обучение и переобучение, содействие началу предпринимательства», – пояснила Болатаева.
По данным подмосковного Минсоцразвития, что в Подмосковье сегодня – более 86 тыс вакансий. Таким образом на одного безработного их приходится в среднем восемь.
 
Наибольший спрос у работодателей наблюдается в производственной сфере. Таких вакансий в регионе – более 38 тыс.

Читайте также:

Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,3%

В Подмосковье установили минимальный размер зарплаты на 2024 год

В Московской области с нового года увеличится прожиточный минимум


 
#минсоцразвития мо
#работа
#труд
#трудоустройство
#безработица
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В волоколамском лесу зафиксировали присутствие трех рысей
10 ноября 2023, 15:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фотоловушка в волоколамском лесу зафиксировала присутствие 3 рысей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На западе Московской области зоологами была замечена популяция рысей. В этом году при обследовании мест обитания зверей в Волоколамском округе на фотоловушку попалось сразу три животных.

«<…>Ареал обитания животного в регионе за последние десятилетия сместился в западную часть, ранее хищницу можно было встретить на территории всей области<…> Жизнь рыси в нашем регионе зависит от сохранения естественной среды обитания и обеспечения необходимых условий для ее выживания», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме этого, популяция рысей в Московской области  связана с динамикой численности основного объекта их охоты - зайцем–беляком.

Стоит  отметить, что рысь занесена в Красную Книгу Московской области как вид, который находится под угрозой исчезновения. 

Читайте также:

Волоколамск стал лидером Подмосковья по вводу сельскохозяйственных земель

В Волоколамске в конце октября зацвела жимолость

В зоопитомнике под Волоколамском впервые родился детёныш альпаки
#жизнь
#министр
#тихон фирсов
#волоколамск
#московская область
#животные
Читайте нас в
Названы самые высокооплачиваемые профессии в ИТ
Рекрутер Ганзина: Аналитики и архитекторы систем — самые высокооплачиваемые
10 ноября 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/BalanceFormcreative

HR-директор компании Елена Ганзина перечислила наиболее высокооплачиваемые профессии в ИТ, к которым отнесла системных аналитиков, архитекторов систем, а также технических директоров.
Так, технические директора получают до 650 тыс. рублей в месяц, а их работа связана с руководством техническими процессами в компании. На втором месте архитекторы систем с зарплатами до 600 тыс. рублей, которые определяет структуру системы, её компоненты и взаимодействие между ними. На третьем месте расположились DevOps-инженеры, которые помогают компаниям быстрее выпускать новые версии приложений на рынок и улучшать их качество. Такие работники зарабатывают до 500 тыс. рублей в месяц.

Как передаёт RT, пятёрку самых дорогих вакансий в ИТ-сфере замыкают такие специалисты, как системные аналитики и тимлид. Такие специалисты могут получать зарплаты в размере до 400 тыс. и до 350 тыс. рублей в месяц соответственно.

Читайте также:

«Вам хамит начальство?»: Психолог Кардиакос о том, как фильтровать негатив от руководства

Две трети россиян составляют резюме самостоятельно

Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серебряных Прудах
#работа
#компании
#специалисты
#зарплаты
#работники
Читайте нас в
В США поймали гигантского 90-килограммового питона с копытами оленя в желудке
10 ноября 2023, 15:05

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Американские охотники выловили в болоте гигантского темного тигрового питона.
CBS News пишет, что специалист по охране дикой природы Майк Элфенбайн отправился на охоту вместе с сыном Коулом в заповедник Big Cypress, штат Флорида. Мужчина столкнулся с самым большим питоном в своей жизни. Одновременно с ними змею, которая ползла по дороге, увидели три охотника, которые были неподалеку.

«Мы не были знакомы. Но мы впятером знали, что должны поймать эту змею», — говорит Майк.
Мужчины схватили огромного питона и предприняли попытку его обездвижить. Он вырывался и пытался обвить тела охотников. Мужчины боролись со змеей примерно 45 минут. К ним на помощь поспешила профессиональная охотница на питонов Эми Сиви, которая подвергла змею эвтаназии и отвезла домой. Замеры показали, что рептилия весит 90 кг, а её длина составляет 5,2 метра. Питон стал второй по тяжести змеей, которую ловили во Флориде. В желудке питона обнаружили копыта белохвостого оленя.

«Это была не просто змея, это было чудовище», —вспоминает Майк.
Заповедник, где была поймана змея, расположен в тропическом природном территориальном комплексе Эверглейдс. Из-за тёмных тигровых питонов сократилась численность местных млекопитающих на 90%. Биологи, волонтеры и специалисты по охране дикой природы начали работать над тем, чтобы сократить популяцию питонов в регионе.

Читайте также:

В США рыбак выловил огромную рыбу и побил 72-летний мировой рекорд

Англичанин гулял с собакой и нашёл на пляже амбру на тысячи долларов

Американец выловил огромного кижуча и побил 53-летний рекорд

 
#животные
#змея
#охотники
#охота
#сша
#новости
#рекорд
Читайте нас в
Депутат Фёдоров: Надо контролировать крупные переводы со счетов пенсионеров
10 ноября 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой ввести дополнительные проверки и контроль крупных банковских операций пенсионеров для безопасности.
Он отметил, что так можно будет выявлять возможное присутствие манипуляций третьих лиц.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для сотрудников банков дополнительно проверять операции на сумму от 50 тыс. рублей перед их осуществлением со счетов держателей в возрасте 60 лет и старше на возможное присутствие противоправных действий, попытки третьих лиц осуществить мошеннические манипуляции», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.

Кроме этого, в Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов. Соответствующий проект уже внесён на рассмотрение. Как передают «Вести Подмосковья», в случае принятия закона то мера будет применена на все последние рабочие дни перед выходным. Как отметили парламентарии, проект необходимо принять, поскольку сейчас наблюдается негативное влияние нынешней системы на психическое и моральное состояние сотрудников, а также на их работоспособность.

Читайте также:

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для добровольцев

Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР до 2027 года

«Нет времени»: что сказали в Госдуме об идее Матвиенко отменить НДФЛ
 
#обращения
#пенсионер
#деньги
#счёт
#безопасность
Читайте нас в
Школьники из Волоколамска встретились с олимпийским чемпионом на международном форуме
10 ноября 2023, 14:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Активисты Движения Первых Гимназии №1 города Волоколамска посетили масштабную выставку-форум на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках форума школьники посетили лекцию от Романа Костомарова, где смогли задать ему интересующие их вопросы. Также он рассказал как смог найти мотивацию для продолжения работы.

«Меня закалил спорт... Проиграв, нужно заставить себя еще больше работать, чтобы потом снова выйти на лед и побеждать. Спорт воспитывает упорство. Поэтому занимайтесь спортом, чтобы у вас в характере был этот стержень», — поделился фигурист.

Стоит отметить, что волоколамские ученики побывали и на интерактивных зонах выставки, где они получили баллы, которые можно обменять на приятные призы.

Читайте также:

Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске

В Волоколамске прошел форум «Управдом»

В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»
#волоколамск
#спорт
#школьники
#выставки
#ученики
#фигурист
Читайте нас в
Волоколамский тренер рассказал о пользе физических нагрузок
10 ноября 2023, 14:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамский тренер по плаванию Василий Ганзюк рассказал о роли физических нагрузок в жизни человека.Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Василий рассказал, что благодаря физическим нагрузкам он смогу улучшить свое здоровье.

«Обучался бегу на лыжах в Сычевской школе у Голубевых Николая Викторовича и Веры Сергеевны. Они своим примером привили мне любовь к спорту. За счет этого я и выправил свое здоровье. Перед уроками мы с друзьями утром вставали на лыжи, пробегали десять километров, обтирались снегом, после чего шли в школу. <…> Поэтому в жизни ребенка важен спорт. Многих детей нужно учить элементарным вещам: правильно приседать, кувыркаться, бегать и даже ходить и, соответственно, плавать», – поделился Василий Ганзюк.

Стоит отметить, что в школьные годы он участвовал в соревнованиях по разным видам спорта. После поступил в Коломенский педагогический институт.

Читайте также:

В Волоколамске прошли юбилейные соревнования по ползанию среди малышей

Волоколамские спортсмены стали призерами турнира по карате

Волоколамские пенсионеры рассказали секрет долголетие
#волоколамск
#подмосковье
#спорт
#здоровье
#тренер
Читайте нас в
В Тинькофф Банке заявили о мощном дефиците IT-кадров
Глава Тинькофф Банка Близнюк заявил о сильном дефиците IT-кадров
10 ноября 2023, 14:31

Фото: iStock/SeventyFour

На российском рынке наблюдается серьезный дефицит IT-специалистов. Такое заявление сделал заявил глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк в рамках форума «Финополис».
«Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит (кадров – ред.). К чему дефицит приводит? К двум последствиям. Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний», — отметил Близнюк.  

Второй проблемой Близнюк назвал ухудшение качества кадров, к которому приводит их супедефицит. При этом он уточнил, что сам «Тинькофф» с этой проблемой пока не столкнулся. Однако почувствует ее в течении ближайших трех-пяти лет.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио 1» подтвердил, что в сфере IТ сформировался дефицит кадров. По его словам, многие российские специалисты уехали за границу, а перенять новых из других стран пока невозможно.

Читайте также:

В России пройдет XV Международная олимпиада «IT-Планета 2024»

Путин повысил возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов

Российские власти смягчили условия ипотеки для специалистов в области IT-технологий
#рынок
#человек
#специалисты
#it
#дефицит
#путин
Читайте нас в
Умерла космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарёва
Валентина Пономарева, которая была дублером Терешковой, умерла в возрасте 90 лет
10 ноября 2023, 14:27

Фото: iStock/jorgeantonio

Валентина Пономарёва, которая была дублером Валентины Терешковой и так и не полетела в космос, скончалась на 91-м году жизни. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».
Валентина Пономарёва родилась 18 сентября 1933 года в Москве. Окончила Московский авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей, после чего работала в отделении прикладной математики Академии наук СССР. Была зачислена в отряд космонавтов в 1962 году.

Ранее сообщалось, что скончался 88-летний заслуженный строитель РФ Юрий Ус. Он руководил сооружением саркофага после аварии на Чернобыльской АЭС. После чего руководил строительством важных объектов в Калужской области (НПО «Гранат», НПО «Тайфун» и цеха КТЗ).

Читайте также:

Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

В Роспотребнадзоре заявили, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными

Как спастись от шумных соседей-арендаторов? – советы эксперта по ЖКХ Москвиной
#ссср
#путин
#рф
#космонавт
#роскосмос
Читайте нас в
Достижения.рф