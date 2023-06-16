Кинологи рассказали, как обезопасить собак от жары

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По его словам, в знойные дни страдают не только люди, но и собаки. Если человек является обладателем молодого здорового пса, это не повод гулять с ним под солнцем: ухудшиться самочувствие в жаркую погоду может у любой собаки. Перегрев, активные игры и любые физические нагрузки могут быть опасны для любимца, но есть отдельная категория собак, которая требует особого внимания летом.
«Перегрев и высокие физические нагрузки в жаркие дни могут быть опасны для любой собаки, поэтому важно внимательно следить за самочувствием любимца. Бывает так, что собака без особых изменений в поведении и образе жизни плохо переносит жаркую погоду, поэтому важно оберегать любимца заранее, не дожидаясь ухудшения состояния», –пояснил Голубев.Какие собаки наиболее уязвимы в жару
Прогулки под открытым солнцем не пойдут на пользу любой собаке, но есть отдельная категория собак, которую стоит оберегать в жаркие дни. Наибольшей опасности в такую погоду подвержены собаки с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные суки. Высокая температура в сочетании с физической нагрузкой может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний.
Также особого внимания требуют к себе пожилые животные и молодые щенки. У первых с возрастом могут появляться различные проблемы с сердечно-сосудистой системой, а щенки не имеют до конца сформированного механизма терморегуляции, который должен защищать их. Кроме того, опасности подвержены собаки крупных и гигантских пород. Для всех этих животных физическая нагрузка в жару противопоказана (помимо этого не рекомендуются и долгие прогулки в дневное время).
«Безусловно, каждая собака индивидуальна: кто-то легко переносит жаркую погоду, а кто-то будет плохо себя чувствовать даже при температуре 20-25 градусов. Собаководу следует ориентироваться на состояние здоровья животного, а также на его самочувствие. Если собака бодрая и полна сил, не нужно ограничивать ее в движении, просто постарайтесь меньше гулять на открытом солнце и почаще предлагать чистую воду», - отметил Голубев.
Как защитить собаку в жару
Первое, что нужно сделать – это поменять график прогулок, сместив их на поздний вечер или раннее утро. Если такой возможности нет, следует гулять в тени, по возможности в парке, чтобы собака не ходила по раскаленному асфальту. На прогулке нужно исключить физические упражнения, а если пес активен, нужно внимательно следить за его самочувствием и по возможности контролировать физическую нагрузку.
«Помните, что собакам не нужны короткие стрижки в жару, это не помогает им, а напротив, может усугубить ситуацию. Шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку, так как в этом случае вы подвергните собаку риску получить ожоги или тепловой удар. В жару достаточно вычесывать подшерсток почаще и смачивать лапы и нос прохладной водой.Ранее «Радио 1» сообщало, что стало известно, какие растения смертельно опасны для собак.
Следите за тем, чтобы у питомца всегда был доступ к свежей воде. Не оставляйте в миске несъеденный корм, особенно свежее мясо и консервы. Из-за жаркой погоды они могут испортиться и привести к расстройству ЖКТ. Дома обеспечьте собаке приток свежего воздуха, плотно зашторивайте окна, чтобы прямые солнечные лучи не накаляли комнату», - пояснил Голубев.