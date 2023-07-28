Кинологи рассказали о рисках для собаки при сбитом режиме дня

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Собаке, так же как и человеку, важно соблюдать режим дня. Правильное и своевременное питание, время на сон и прогулку должны подбираться правильно. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», как составить режим для собаки.
По словам специалиста, правила и режим облегчают жизнь собаке, делая её более предсказуемой. Если режим дня сбивается, питомец становится тревожным и раздражительным, он не знает, чего ждать от хозяина. В будущем это может отразиться на его самочувствии и поведении. Чтобы этого избежать, кинологи рекомендуют установить правила для своего питомца.
Когда щенку исполнится полгода, можно сокращать прогулки до 3-4 раз в день, а затем постепенно приучать к прогулкам дважды в день, что достаточно для взрослой собаки. Терпеть без вреда для здоровья питомец может не больше 12 часов. Специалисты рекомендует определить время ожидания в промежутке от 8 до 10 часов.
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ПрогулкиЕсли вы недавно завели себе щенка, то нужно понимать, что его ритм жизни отличается от режима взрослой собаки. Щенкам до полугода необходимо гулять 4-5 раз в день. При этом, длительность прогулок может быть всего 15-20 минут. Но ждать, что щенок сразу начнёт справлять нужду на улице не стоит, ему на это нужно время.
КормлениеТак же как и с прогулками, щенков нужно кормить чаще, чем взрослых собак. В среднем, молодые собаки едят до 5-6 раз в день, взрослой собаке достаточно двух приёмов пищи в течение дня.
ВоспитаниеПомимо кормления и выгула нужно помнить о том, что собак нужно воспитывать и давать необходимую нагрузку. Кинологи рекомендуют включать в прогулки активные игры и разучивание команд.
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Екатерина Шмакова