Кинологи рассказали о рисках для собаки при сбитом режиме дня

«Когда-то постоянство было залогом успеха на рынке труда. Стаж в одной компании и по одной специальности был символом преданности и надежности. Менее чем за десятилетие ситуация в корне изменилась. Во многих сферах рекрутеры больше не смотрят с опаской на перечень строк в графе «прошлое место работы». Теперь это демонстрирует богатый опыт в различных отраслях и широкий кругозор кандидата», — сообщил в беседе с NEWS.ru управляющий директор «Авито.Работы» Артем Кумпель.

Анкетирование провели среди 10 тысяч работников разных сфер, и пришли к выводу, что большинство желающих сменить место работы – люди в возрасте от 20 до 40 лет.Бьюти-сфера и автомобильный бизнес наиболее подвержены смене кадров.Также, 51% опрошенных рассматривает не просто смену места работы, но и уход в другую сферу деятельности. Большая часть из них сейчас занимаются административной работой.Эксперты раскрыли,Опрос: Более половины россиянОпрос: больше 30% россиян