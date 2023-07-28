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Кинологи рассказали о рисках для собаки при сбитом режиме дня

Кинолог Голубев объяснил, как составить режим дня для собаки
28 июля 2023, 14:46

Фото: IStock/fotyma

Собаке, так же как и человеку, важно соблюдать режим дня. Правильное и своевременное питание, время на сон и прогулку должны подбираться правильно. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», как составить режим для собаки.
По словам специалиста, правила и режим облегчают жизнь собаке, делая её более предсказуемой. Если режим дня сбивается, питомец становится тревожным и раздражительным, он не знает, чего ждать от хозяина. В будущем это может отразиться на его самочувствии и поведении. Чтобы этого избежать, кинологи рекомендуют установить правила для своего питомца.

Прогулки

Если вы недавно завели себе щенка, то нужно понимать, что его ритм жизни отличается от режима взрослой собаки. Щенкам до полугода необходимо гулять 4-5 раз в день. При этом, длительность прогулок может быть всего 15-20 минут. Но ждать, что щенок сразу начнёт справлять нужду на улице не стоит, ему на это нужно время.


Когда щенку исполнится полгода, можно сокращать прогулки до 3-4 раз в день, а затем постепенно приучать к прогулкам дважды в день, что достаточно для взрослой собаки. Терпеть без вреда для здоровья питомец может не больше 12 часов. Специалисты рекомендует определить время ожидания в промежутке от 8 до 10 часов.

Кормление

Так же как и с прогулками, щенков нужно кормить чаще, чем взрослых собак. В среднем, молодые собаки едят до 5-6 раз в день, взрослой собаке достаточно двух приёмов пищи в течение дня.

Воспитание

Помимо кормления и выгула нужно помнить о том, что собак нужно воспитывать и давать необходимую нагрузку. Кинологи рекомендуют включать в прогулки активные игры и разучивание команд.

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#собаки
#кинологи
#правила
#режим
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Илья Поночевный рассказал о развитии дорожно-транспортной сферы в Дмитровском округе
28 июля 2023, 14:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным, в ходе которой обсуждались вопросы касаемые дорожно-транспортной сферы.
В Дмитровском округе запланирован ряд важных проектов в дорожно-транспортной сфере, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Прежде всего ремонтые работы касаются мостов. В этом году завершится ремонт двух: на трассе А-104 «Москва-Дубна» через реку Яхрому и на автодороге «Рогачево — Нижнево — Трехсвятское» через реку Сестру.

По поручению губернатора реконструируют и главный мост в Дмитрове — Рогачевский, который проходит через канал им. Москвы. Сейчас идёт его проектирование.
«Это сложный объект, жители не раз уже поднимали вопрос реконструкции. Мост безнадёжно устарел. Мы понимаем насколько важно привести его в надлежащее состояние», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.

Также ведётся проектирование, а в 2024 году начнётся строительство съездов с ЦКАД. В рамках проекта соорудят две развязки: на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе, а также возле Икшы в сторону Ярославского шоссе, они будут соединены новой дорогой.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный отметил, что, Дмитров входит в Топ-5 муниципалитетов, где больше всего делается дорог. В этом году отремонтируют 70 км дорожного покрытия. 

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В этом году в Подмосковье отремонтируют 24 моста.

В этом году в Подмосковье отремонтируют 25 региональных дорог.
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Минтруд против четырехдневной рабочей недели в России
Минтруд заявил об отсутствии необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю
28 июля 2023, 14:49

Фото: iStock/macky_ch

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что не видит необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Министр отметил, что свободный график работы должен обсуждаться работниками с их руководителями. В настоящее время, законодательство предусматривает возможность организации рабочего времени в гибком формате. Также, некоторые работодатели позволяют перейти сотрудникам на удаленную работу или рассматривают частичную занятость.

Котяков добавил, что не видит необходимости законодательно устанавливать в стране четырехдневную рабочую неделю, ввиду гибкости рабочего времени. 

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#занятость
#министр
#график
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Опрос: Почти половина россиян хочет сменить работу в этом году
28 июля 2023, 14:45

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Согласно результатам опроса «Авито.Работа» 46% россиян желает сменить место работы в этом году. Данные приводит NEWS.ru.
Анкетирование провели среди 10 тысяч работников разных сфер, и пришли к выводу, что большинство желающих сменить место работы – люди в возрасте от 20 до 40 лет.

Бьюти-сфера и автомобильный бизнес наиболее подвержены смене кадров.

Также, 51% опрошенных рассматривает не просто смену места работы, но и уход в другую сферу деятельности. Большая часть из них сейчас занимаются административной работой.

«Когда-то постоянство было залогом успеха на рынке труда. Стаж в одной компании и по одной специальности был символом преданности и надежности. Менее чем за десятилетие ситуация в корне изменилась. Во многих сферах рекрутеры больше не смотрят с опаской на перечень строк в графе «прошлое место работы». Теперь это демонстрирует богатый опыт в различных отраслях и широкий кругозор кандидата», — сообщил в беседе с NEWS.ru управляющий директор «Авито.Работы» Артем Кумпель.

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#работа
#опрос
#статистика
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о реализованных в округе значимых проектах
28 июля 2023, 14:45

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
В прошлом году в Дмитровском округе реализован ряд значимых проектов, одним из который является введение ещё одной очереди логистического комплекса «Белый Раст». 

На территории агрокластера «Сырная долина» в Дмитровском округе открылся завод первого резидента — компании «Сыровар».
«Наш округ — третий по площади в Подмосковье, серьёзные инвестиции идут не только в промышленность, но и в аграрную сферу. С 2019 года реализовано 76 проектов, причем половина из них — крупных. Это и логистический центр «Леруа Мерлен», и завод по производству минеральной воды «Святой источник», и самый большой в ЦФО завод металлопрокатов. За этот период мы увеличили бюджет почти на 60%, а в текущем году — на 30%. У нас уже традиция появилась — ежегодно создаем порядка 1000 рабочих мест», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.

Илья Поночевный отметил, что в 2023-м запланировано реализовать в округе 5 проектов общей стоимостью более 6 млрд. рублей.

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#андрей воробьёв
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Глава Дмитровского округа рассказал об образовательных объектах в округе
28 июля 2023, 14:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья об образовательных объектах, на которых прошли строительные работы.
«У нас не было реконструкции и строительства новых школ порядка 15 лет. Благодаря областной программе мы сумели капитально отремонтировать две школы и два детских сада. Возвели также пристройку к СОШ №3 — фактически это новая школа. И помимо учебного заведения в ЖК «Мечта» строим ещё одно — в 5-м микрорайоне на 1100 детей», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором. 

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#губернатор
#андрей воробьёв
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Владимир Путин направил приветствие участникам «Территории смыслов»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам образовательного форума «Территория смыслов»
28 июля 2023, 14:23

Фото: Радио 1

27 июля в городе Солнечногорске Московской области состоялось открытие Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь. Об этом сообщает пресс-служба форума «Территория смыслов».
Форум проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже пятый раз. Молодые ребята из первой смены формуа «Мыслить» стали открывателями новых корпусов Мастерской управления «Сенеж».

«Проведение ваших встреч стало доброй традицией. Они объединяют целеустремлённую, открытую, готовую к большим свершениям молодёжь. Ребят с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем, приобретать новые знания, вносить достойный личный вклад в развитие нашей страны», – говорится в послании президента России Владимира Путина.



Также, участников с открытием форума поздравили руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, а также заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. 

«В текущем году форум проходит под девизом «Мы можем больше, когда мы вместе», и эта мысль проходит через все восемь смен. У каждой смены своя концепция и символ. Например, у журналистов и блогеров стоит задача создать идеи для развития медиаотрасли в России, культурологам и представителям креативных индустрий – сделать культурный код современного российского искусства, а молодым политикам и управленцам найти новые инструменты для повышения интереса молодых специалистов к государственной службе», - отметил Алексей Агафонов.
 
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#солнечногорск
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Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
28 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В субботу, 29 июля, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.
Сейчас Москва находится между двумя циклонами, но к выходным они пройдут, что приведёт к резкому понижению температуры до +19… +20 градусов по Цельсию. Ожидаются сильные порывы ветра до 15–18 м/с и гроза во второй половине дня.

В воскресенье погодные условия вновь резко изменятся, отмечает Вильфанд в беседе с RT. Температура воздуха прогреется до +23… +25 градусов, ожидается малая облачность, без осадков.

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#москва
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#погода
#дождь
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Белгородский монах-отшельник осужден на 5 лет за призывы к терроризму
28 июля 2023, 14:22

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Монах из Валуйского района Белгородской области осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за открытые призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
В ведомстве уточнили, что монах-отшельник оправдывал и открыто призывал к проведению террористических актов, размещал посты и видеозаписи в интернете, в которых открыто пропагандировал террор и призывал к осуществлению террористической деятельности, передает РИА Новости. В отношении него следователи возбудили и расследовали уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Коллегия второго Западного окружного военного суда признала мужчину виновным и приговорила его к пяти годам колонии. Помимо этого, ему в течение четырех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-коммуникационных сетей.

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#следователи
#ук
#рф
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Подать запрос в подмосковный фонд пространственных данных теперь можно онлайн
28 июля 2023, 14:17

Фото: Мингосуправления и ИТ МО

Новая услуга появилась на подмосковном портале госуслуг. Желающие получить материалы из фонда пространственных данных региона могут подать заявление в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Форма запроса простая, заполнение займёт всего несколько минут. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале. 
 
Пространственные данные содержат информацию о природных, искусственных и других объектах, местоположение которых можно определить. В фонд включены пространственные данные, полученные в результате геодезических работ, аэро- и космических съёмок. Это сведения о состоянии ландшафта, особенностях местности, объектах недвижимости и так далее. Такие данные могут понадобиться для строительства, развития территорий, исследования окружающей среды.  
 
Предоставление пространственных данных и материалов, содержащихся в фонде пространственных данных Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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