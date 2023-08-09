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Кинологи с собаками работают на месте взрыва в Сергиевом Посаде

09 августа 2023, 16:31

Фото: istockphoto/Srdjanns74

На месте взрыва на ЗОМЗ в Сергиевом Посаде вместе со спасателями работают кинологи с собаками. Это связано с тем, что под завалами могут находиться люди.

Специально обученные животные обходят и исследуют развалины в поисках людей, которые могли оказаться в ловушке из-за чрезвычайного происшествия. По последним данным, их может быть до пяти человек, сообщает телеграм-канал Readovka. Общее число пострадавших выросло до 45 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Почти все они были извлечены из-под завалов.

Пожарные продолжают поливать водой разрушенные конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» также приступили к разбору завалов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, на это может потребоваться около 12-14 часов.

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На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают 157 спасателей и более 30 единиц техники

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Специалисты составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
09 августа 2023, 17:09

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Специалисты Комлесхоза сообщают, что 9, 10 и 11 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области за 8 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В среду, 9 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс пожарной опасности.

В четверг, 10 августа на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском лесничестве — IV класс, Егорьевском, Наро-Фоминском и Ногинском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В пятницу, 11 августа на большей части подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Истринском и Клинском лесничествах — IV класс, Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#служба
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Опрос раскрыл отношение россиян к дружбе с коллегами
Опрос: 42% россиян считают дружбу с коллегами фактором, улучшающим качество работы
09 августа 2023, 16:58

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 42% россиян считают, что дружеские отношения с коллегами позитивно сказываются на качестве работы.
50% респондентов уверены, что общение с коллегами ничего не меняет, а 8% отмечают, что тесное общение на работе негативно влияет на трудовую деятельность.

При этом, 44% россиян проводят время вне работы с некоторыми коллегами, а 31% придерживаются той точки зрения, что не стоит смешивать личную жизнь и работу.

Вообще, как передаёт Газета.ру, большинство опрошенных (65%) считают, что дружить с коллегами можно, однако всё зависит от самих людей, их характера и поведения.

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#отношения
#общество
#россияне
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Учёные обнаружили три ранее неизвестных подводных вулкана в Средиземном море
09 августа 2023, 16:54

Фото: iStock/Velvetfish

Учёные нашли на дне Средиземного моря три новых подводных вулкана. Об этом сообщает телеканал Tgcom24.
Открытие было сделано в рамках экспедиции учёных Национального института океанографии и экспериментальной геофизики Триеста (Ogs) и Мальтийского университета.

Вулканы обнаружены в районе Сицилийского пролива. Их высота достигает 150 метров.

Помимо этой находки, учёные обнаружили обломки корабля, а также увидели интересные геотермальные явления.

Научный сотрудник Ogs Джонатан Форд поделился своими впечатлениями. Он назвал невероятным тот факт, что в Средиземном море, по которому уже ни одно столетие происходит судоходство, можно найти новые геологические элементы. Всё это, по словам Форда, показывает, насколько мало изучены глубины мировых водоёмов.

Предыдущая экспедиция Ogs в районе Сицилийского пролива в 2019 году также принесла новые открытия. Учёные также обнаружили ранее неизвестные подводные вулканы.

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#море
#ученые
#исследование
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Более 10 тысяч заявлений подали родители Подмосковья для распоряжения имуществом детей
09 августа 2023, 16:48

Фото: istockphoto / Halfpoint

Дети могут быть владельцами недвижимости вне зависимости от возраста, и иногда возникает необходимость в продаже или обмене недвижимости, принадлежащей ребенку.

Для совершения любых действий с недвижимостью, владельцем которой выступает ребёнок — необходимо получить разрешение органов опеки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала 2023 года органы опеки и попечительства Подмосковья  рассмотрели более 10 тысяч заявлений о выдаче разрешения на оформление сделок с имуществом детей. Это очень важная работа, ведь задача органов опеки — удостовериться, что имущественные права ребенка не будут ущемлены и сделка совершается в интересах ребенка», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Органы опеки могут одобрить сделку с имуществом ребёнка только в том случае, когда ребенок-собственник будет одновременно обеспечен альтернативной квартирой такой же или большей площади и не находящейся в залоге.

Начать процедуру одобрения сделки органами опеки можно подать через МФЦ.

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#людмила болатаева
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Специалист Юшин объяснил возможные причины обнаружения бактерий в фарше
Специалист Юшин допустил, что причины обнаружения бактерий в фарше не связаны с производством
09 августа 2023, 16:45

Фото: istockphoto.com/michal-rojek

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин предположил, что найденные Роскачеством сальмонелла и другие бактерии в курином фарше, который продаётся в российских магазинах, могли быть не связаны с производством.
«Надо выяснять, где была проблема, была ли она на предприятии, при транспортировке, при разгрузке или при реализации — на полке хранения. Не обязательно проблема в предприятии», — отметил в беседе с RT специалист.

По его словам, предприятиям ещё предстоит выяснить истинные причины попадания бактерий в продукт.

Сальмонеллы, листерии и другие бактерии, в том числе кишечной палочки, были обнаружены в курином фарше, который продаётся в российских магазинах. Причём только две торговые марки среди всех исследуемых были признаны отвечающим требованиям высокого качества. Об этом рассказали специалисты Роскачества. В ведомстве уточнили, что была организована проверка продуктов 18 торговых марок из десяти регионов страны.

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#производство
#мясо
#специалисты
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Суд прекратил дело против мужчины, оскорбившего ребенка в шапке с Z
Уральский суд прекратил дело екатеринбуржца, оскорбившего ребенка за шапку с символом СВО
09 августа 2023, 16:43

Фото: iStock/Elena Horrmann

Суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, оскорбившего мальчика в шапке с символом спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд вынес решение, согласно которому, екатеринбуржец должен заплатить штраф в размере семи тысяч рублей. Уголовное дело в отношении мужчины прекращено.  

В соответствии со статьей, по которой жителю Урала было предъявлено обвинение ранее, ему могло грозить лишение свободы сроком до пяти лет.  

Напомним, весной, мужчина оскорбил 11-летнего ребенка за его шапку, на которой был изображен символ СВО. О произошедшем стало известно сотрудникам полиции. Мужчина принес извинения семье мальчика и ребенку. 

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#сво
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На «Садоводе» заявили о дезинфекции всех помещений после выявления случаев кори
09 августа 2023, 16:34

Фото: istockphoto.com/triocean

В пресс-службе ТК «Садовод» заявили, что после случаев выявления у сотрудников кори на рынке в Москве были предприняты меры по дезинфекции всех помещений.
«Ситуация была месяц назад. Естественно, после этого мы провели полную дезинфекцию всех помещений и провакцинировали сотрудников, у которых не было антител», — прокомментировали в беседе с RT в пресс-службе.

На московском рынке «Садовод» зафиксировали три случая заражения корью. Соответствующая информация размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве. В ведомстве сообщили, что 680 работников рынка сделали прививки от инфекции.

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#дезинфекция
#корь
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Китай освободил туристов из России от биометрии для получения визы
Посольство КНР в России: Туристов освободят от сдачи отпечатков пальцев для визы
09 августа 2023, 16:28

Фото: iStock/awdebenham

Китай с 9 августа по 31 декабря 2023 года освободил туристов из России от сдачи отпечатков пальцев на получение однократных или двукратных виз. Соответствующая информация размещена на сайте посольства КНР в РФ.
Уточняется, что изменения коснутся россиян, которые намерены посетить страну в рамках деловой или туристической поездки.

Введенная мера будет действовать до конца текущего года. В дипведомстве добавили, что остальные путешественники смогут задать интересующие вопросы в сервисном центре КНР в Москве.  

Напомним, с 1 августа китайские власти разрешили безвизовый въезд в страну небольшим туристическим группам из РФ. Отмечается, что страны обменялись списком туроператоров, через которых будут возможны такие поездки. 
  
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Депутаты Санкт-Петербурга пересядут на «АвтоВАЗ»
09 августа 2023, 16:27

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга будут перемещаться на седанах «АвтоВАЗа». Об этом сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в своём Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин предложил пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. При этом он уточнил, что не стоит полностью отказываться от иномарок, но «базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя».

В связи с этим предложением, депутаты заксобрания решили пересесть на автомобили «АвтоВАЗа». В следующем году начнётся производство новых седанов на петербургском заводе, на них и будут ездить депутаты.

Кроме того, Бельский высоко оценил развивающийся российский автопром, приведя в пример автомобиль Lada X-cross 5, который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соков сообщил о том, что в ближайшие годы автоконцерн выпустит четыре новые модели, в том числе седан бизнес-класс Lada Aura.

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#депутаты
#автомобили
#россия
#санкт-петербург
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