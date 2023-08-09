Кинологи с собаками работают на месте взрыва в Сергиевом Посаде

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Пожарные продолжают поливать водой разрушенные конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» также приступили к разбору завалов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, на это может потребоваться около 12-14 часов.
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