«Кинопоиск» оштрафован на миллион рублей

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Московским судом вынесено решение о наложении штрафа в размере 1 млн рублей на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за демонстрацию ряда фильмов с ЛГБТ-сценами без соответствующей маркировки.
Ранее, судом был оштрафован сервис Мегафон на миллион рублей за аналогичное нарушение. Роскомнадзор заинтересовался маркировкой 16+ в фильмах, содержащих демонстрацию нетрадиционных отношений. Компании был назначен штраф в размере 1 млн рублей.
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Анастасия Крестьянова