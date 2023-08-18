Кириенко посетил стенд Подмосковья на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

Фото: МИСК МО
«Московская область уже не первый год принимает участие в фестивале «Таврида.АРТ». Стенд Подмосковья год от года становится всё ярче и насыщеннее, привлекая к себе внимание всех посетителей фестиваля. Очень важно, чтобы регион был достойно представлен на главном молодёжном фестивале страны, и наше ведомство старается сделать это, учитывая пожелания представителей молодёжи региона», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Гости получили фирменные подарки от региона «Лето в Подмосковье» и сувенирную продукцию «Подмосковье – это любовь». Оценивая стенд, Кириенко отметил, что получилось круто. Отлично сработали и концепция, и реализация.
На стенде Подмосковья каждый день будет проходить «Открытый микрофон». Это станет возможностью для всех активных и креативных участников молодёжной делегации Московской области выступить перед посетителями стенда, представить свои проекты, поделиться идеями и поговорить на актуальные темы. Каждый день будут проходить и паблик-токи с медийными личностями.
Визуальное оформление стенда выполнено в ярком и современном стиле, созвучном слогану выставки. Матрёшки, цветы и деревья – отсылка к традиционным народным художественным промыслам и живописной природе региона. Учёные и космонавты – образ развивающейся науки и высоких технологий. В визуальном коде присутствуют и символы новых технологий.
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