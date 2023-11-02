Стало известно о планах Китая достроить пятую станцию в Антарктиде

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Сороковая антарктическая научная экспедиция Китая началась 1 ноября. В ее рамках к февралю 2024 года планируется закончить строительство новой станции около моря Росса, которая будет пятой научно-исследовательской станцией КНР в Антарктике. Об этом сообщает Global Times.
Отмечается, что эта экспедиции займет больше 5 месяцев. В поездку отправили 3 судна — ледоколы «Сюэлун», «Сюэлун-2» и грузовое судно «Тяньхуэй». Корабли перевезут оборудование и материалы для строительства станции.
В экспедиции в общей сложности примут участие более 460 человек, которые займутся исследованиями влияния изменений климата на экосистему Антарктики и изучат роль региона в изменении климата во всем мире.
Как сообщает китайское издание «Жэньминь жибао», дизайн сооружения станции вдохновлен созвездием Южный Крест, которое указывало путь мореплавателю Китая Чжэн Хэ в его путешествиях. На станции площадью 5244 квадратных метров летом смогут находиться 80 членов экспедиции, а зимой - 30.
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Алина Юрчак