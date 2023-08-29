Китай «забрал себе» часть территорий России

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В Китае выпустили официально утверждённые географические карты, на которых часть территорий России присоединена к КНР. Они выложены на китайском государственном сайте «Картографический сервис стандартных карт».
Telegram-канал «Китайская угроза» указывает на то, что Китай «присвоил себе» Большой Уссурийский остров, официально разделённый пополам между Россией и КНР. На новых картах вся территория острова обозначена как часть Китая.
Уточняется, что принятые государством карты будут использоваться в книгах, новостях, учебных заведениях и т.д.
Также сообщается, что Китай «забрал себе» и штат Аруначал-Прадеш, который принадлежит Индии. То есть, исходя из этого, новые географические карты Китая недостоверны и нарушают границы соседних государств.
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Уточняется, что принятые государством карты будут использоваться в книгах, новостях, учебных заведениях и т.д.
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Анастасия Чинкова