Китайские спойлеры сорвали премьеру минивэна Volvo

Фото: istockphoto/Fahroni
Презентация нового минивэна Volvo EM90 назначена на 12 ноября, потому производители долгое время держали в секрете его внешний облик и технические характеристики. Однако китайские СМИ, опираясь на данные министерства промышленности и торговли КНР, «рассекретили» автомобиль, не дожидаясь премьеры.
Компания соотносит новый минивэн с моделью Duett, которая выпускалась с 1953 по 1969 год. А в основе того вэна лежит китайская машина Zeekr 009. Соответственно, автомобили почти не отличаются габаритами, передает издание Motor. Разница во внешности достигается за счет замены оптики и навесных элементов.
Перелицованный китайский автомобиль под видом нового минивэна не стал сюрпризом, так как и Volvo, и Zeekr принадлежат одному хозяину — холдингу Geely. У машин одинаковы не только остовы кузова, но даже двери и стекла. Лишь спереди EM90 выдержан в фирменном стиле Volvo: здесь оригинальные фары и бампер.
В России новый минивэн может появиться только стараниями частников, которые ввозят иномарки в рамках параллельного импорта.
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Перелицованный китайский автомобиль под видом нового минивэна не стал сюрпризом, так как и Volvo, и Zeekr принадлежат одному хозяину — холдингу Geely. У машин одинаковы не только остовы кузова, но даже двери и стекла. Лишь спереди EM90 выдержан в фирменном стиле Volvo: здесь оригинальные фары и бампер.
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Александр Бойцов