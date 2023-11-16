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Китайские учёные впервые вывели светящуюся химерную обезьяну

16 ноября 2023, 13:53
Фото: istockphoto.com/Artur Bogacki

Фото: istockphoto.com/Artur Bogacki

Учёные из Китайской академии наук в ходе эксперимента смогли вывести светящуюся химерную обезьяну.

Так, исследователи взяли стволовые клетки семидневного эмбриона макаки-крабоеда, ввели их неродственному четырехдневному эмбриону того же вида, а затем внедрили его в самку. Родившийся малыш имел два набора клеток, кодированных разными наборами генов. Как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, у новорожденного по всему телу были участки, светящиеся зелёным в ультрафиолетовом свете. К сожалению, через 10 дней после рождения у малыша развились дыхательная недостаточность и гипотермия, из-за чего его пришлось усыпить.

Ранее в Сети появилось забавное видео с псом, которой в отсутствие, как ему казалось, хозяев начал протяжно и тоскливо выть. Однако хозяйка собаки оказалась дома и наблюдала за питомцем. Как передаёт utro.ru, видео с животным в интернете очень понравилось пользователям и набрало достаточно лайков.

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Глава АИДТ Ветров предложил оснастить классы в школах камерами
16 ноября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/Supersmario

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой оснащения школьных классов системами видеонаблюдения.
По его словам, подобная мера поможет уменьшить количество конфликтов в учебных заведениях.

Ветров пояснил, что сейчас зачастую конфликты в школах могут фиксироваться на камеры смартфонов свидетелей, однако тут есть вероятность манипуляций и монтажа снятого материала, что может серьёзно вредить в разбирательствах.

«Прошу рассмотреть возможность оборудования отечественных школ и иных учебных заведений системами видеонаблюдения, устанавливаемыми в классах и помещениях, где проводятся учебные занятия», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

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#школы
#камеры
#обращения
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«Он был частью ДНК»: артисты сериала «Друзья» прервали молчание после смерти Мэттью Перри
Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс попрощались с покойным Мэттью Перри
16 ноября 2023, 13:58

Фото: iStock/HANA76

Внезапная смерть звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри потрясла не только поклонников артиста, но и его близких и коллег. После случившегося, актеры, которые более десяти лет работали с ним на одной площадке, хранили молчание, однако позже выступили с совместным заявлением. Что рассказали о покойном его знаменитые коллеги, и каким был популярный артист в жизни, читайте в материале «Радио 1».

Тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи

 

О внезапной смерти артиста было сообщено 28 октября. Личный помощник Перри рассказал, что актер начал свой день с тренировки, затем попросил ассистента выполнить несколько поручений. Вернувшись в особняк, в котором проживал актер, ассистент обнаружил его бездыханное тело в джакузи. Оперативные службы не выявили следов насильственной смерти.

 


Похороны Мэттью Перри прошли в закрытом формате

 

54-летний актер похоронен на кладбище Форест-Лаун в Лос-Анджелесе 3 ноября. Церемонию прощания с Перри посетили его коллеги Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан.
Панихида прошла в закрытом формате, на чем настояли родственники артиста.

Кортни Кокс и Мэтт ЛеБлан о смерти Мэттью Перри


Спустя две недели после кончины артиста, первыми прервали молчание Кортни Кокс и Мэтт ЛеБлан, которые ближе всего были к Перри во время съемок картины «Друзья». На своей странице в социальной сети, Кокс напомнила поклонникам о сцене из сериала, в которой ее героиня Моника проводит ночь с Чендлером, роль которого исполнял Перри.
 
Она посвятила аудиторию в подробности съемок эпизода и рассказала, что Перри сказал ей смешную фразу, которую она помнит до сих пор. По словам Кокс, актер часто шутил, был добрым и преданным человеком.
 
Тепло попрощался с Перри актер Мэтт ЛеБлан, который исполнил в сериале роль соседа Чендлера Джо. Артист сообщил, что говорит покойному другу «прощай» с тяжелым сердцем. Он добавил, что время, которое он провел вместе с Перри, было лучшим в его жизни.

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Актеры сериала «Друзья» попрощались с Меттью Перри


Издание People опубликовало заявление артистов, которые на протяжении десяти сезонов ситкома «Друзья» делили съемочную площадку со своим коллегой и другом Меттью Перри. Коллеги актера рассказали о своих переживаниях и заявили, что они опустошены его потерей.

Они также назвали весь коллектив, принимающий участие в съемках, семьей, и попросили дать им время, чтобы «оплакать и пережить потерю».

Дженнифер Энистон о смерти Меттью Перри


Американская актриса рассказала, что их с покойным Меттью Перри связывали теплые, дружеские отношения. По ее словам, Перри смог сплотить актерский коллектив и сумел сделать из коллег настоящую семью.

«Мы его очень любили. Он был такой частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила ход того, кем мы стали и каким будет наш путь», — рассказала Энистон.
Прежде в одном из интервью телеканалу ABC Мэттью Перри говорил, что Энистон стала первым человеком, который протянул ему руку помощи, когда он боролся с алкогольной зависимостью.

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Следователи попросили об аресте бывших топ-менеджеров «Балтики»
16 ноября 2023, 13:22

Фото: istockphoto/sakhorn38

Следствие попросило отправить под арест бывших президента и вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Экс-руководителей фирмы обвиняют в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей.
Как полагают следователи, летом нынешнего года Шерстенников и Рогачевский вместе с рядом других пока не установленных лиц обманным путем приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» право интеллектуальной собственности, принадлежащее ООО «Пивоваренная компания «Балтика», которое оценивается не менее чем в 295,6 миллиона рублей. Таким образом фигуранты причинили ущерб «Балтике» и государству в лице временного управляющего компанией — Росимущества.

Следователи ходатайствовали перед Выборгским районным судом Санкт-Петербурга об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В TanukiFamily раскрыли, как розыск основателя Орлова повлияет на работу ресторанов
TanukiFamily: розыск основателя ресторанов «Тануки» не повлияет на их работу
16 ноября 2023, 13:20

Фото: iStock/Fedorovekb

Розыск основателя сети ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова не повлияет на работу заведений. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко.
Она отметила, что ещё в июне прошлого года Орлов продал свои доли во всех ресторанах бренда TanukiFamily, поэтому он больше не оказывает влияние на деятельность компании. Таким образом, его розыск не скажется на работе заведений. 

Кроме того, Бондаренко добавила, что новые собственники компании не являются публичными личностями, а сам ресторан «Тануки» – это франшиза, поэтому у каждого ресторана свои партнёры. 

Ранее из базы МВД стало известно о федеральном розыске Орлова в рамках уголовного дела, детали которого не раскрывались.

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В России разрабатывают беспилотник из вторсырья, напечатанный на 3D-принтере
В КБ «Спектр» разрабатывают ударный БПЛА из вторсырья для печати на 3D-принтере
16 ноября 2023, 12:46

Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Конструкторское бюро «Спектр» разрабатывает ударный беспилотник самолётного типа, который будут печатать на 3D-принтере из вторсырья прямо в зоне проведения спецоперации. Об этом в беседе с ТАСС рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.
Он рассказал, что разработка сможет совершать полёты до 30 километров. Для создания таких беспилотников понадобится 3D-принтер, размеры которого позволяют перевозить его даже в легковом автомобиле. С помощью этого устройства военные смогут печатать ударные БПЛА прямо на фронте.

Отмечается, что дешевизна технологии заключается в том, что печать будет производиться из вторсырья. Для этого можно использовать различные обломки пластика.

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#разработка
#беспилотник
#технологии
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Воробьёв встретился с представителями ЗАТО Подмосковья
16 ноября 2023, 12:32

Фото: Антон Чернов

Андрей Воробьев обсудил с активистами и главами закрытых административно-территориальных образований развитие этих муниципалитетов.Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встречи губернатор поддержал идею подмосковных ЗАТО о присвоении им статуса малых городов.

«<…>В ЗАТО есть свои особенности, здесь нужно находить партнёрство с министерством обороны. Благодаря такому сотрудничеству нам удалось продвинуться по капремонту, благоустройству, социальной инфраструктуре. Большой запрос на обновление жилья, ведь все военные городки, все ЗАТО строились ещё в 60-х годах. Я хотел бы поблагодарить и присутствующих здесь глав, и неравнодушных жителей, кто активен, критически мыслит и помогает нам проводить преобразования», -подчеркнул Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что вопрос о присвоении ЗАТО статус малых городов будет рассмотрен на федеральном уровне. Также губернатор отметил, что все запросы жителей о благоустройстве городов будут обязательно выполнены.

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#военные городки
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#благоустройство
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«Срок за сутенерство»: за что может «сесть» актер Деревянко, обвиняемый в мошенничестве
Актеру Деревянко может грозить тюрьма по статье о мошенничестве
16 ноября 2023, 12:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезду сериала «Беспринципные», российского актера Павла Деревянко подозревают в мошенничестве. С заявлением в полицию обратился предприниматель, который вложился в криптобизнес артиста. Редакция «Радио 1» расскажет, причастен ли он к преступной схеме и какой срок ему грозит за нарушение закона.

Чем знаменит Павел Деревянко

 
Актер Павел Деревянко получил наибольшую известность после съемки в картинах: «Бой с тенью», «Ленинград», «Домашний арест», «Цитадель». На его счету десятки ролей в популярных фильмах и сериалах.

Его отнесли к числу самых высокооплачиваемых российских артистов. О его гонораре прежде рассказывал режиссер Никита Михалков. По его словам, Деревянко получает за один съемочный день вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Сам артист назвал сумму гонорара «преувеличенной» и подчеркнул, что расценки за его работу «немножко другие».


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Что известно о криптобизнесе Деревянко

 

По информации телеграм-канала Shot, Павел Деревянко вложился в криптобизнес около года назад. Вести совместное дело ему предложил его друг Григорий Мулузян. Партнеры основали компанию «Бии Соул», распределив вложения на две равные доли.
 
Вскоре артист инвестировал в криптовалюту 1 млн рублей, и через несколько к нему вернулась вся сумма с процентами.
 
Убедившись, что бизнес действительной прибыльный, Деревянко увеличил сумму вложения и сделал более крупную ставку. В какой-то момент бизнес-партнер артиста обвинил его в финансовых махинациях и обратился в суд с требованием взыскать с актера 45 млн рублей. В свою очередь, Деревянко настаивает на перераспределении долей в компании и требует предоставления доступа к документам фирмы.
 
Портал также сообщает, что в криптобизнес Деревянко и его партнера вложился актер Артем Ткаченко. Он потерял 6 млн рублей и 10 биткоинов.


Деревянко обвиняют в мошенничестве


Несмотря на то, что Павел Деревянко отвергает причастность к преступлению, правоохранительные органы намерены провести в отношении артиста проверку по ч.2 ст.159 («мошенничество»). Если вина артиста будет установлена, ему грозит до пяти лет заключения.

Адвокат актера рассказал изданию Super, что его клиент мошеннических действий не совершал, и сам был обманут. На партнера артиста Мулузяна возбуждено уголовное дело, по которому Деревянко проходит как потерпевшая сторона, заверил правозащитник.

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На партнера Деревянко подали новое заявление


Потерпевший по делу заявил, что лично передал Малузяну 100 тысяч долларов под 7% годовых. Однако деньги возвращены не были, пишет телеграм-канал Mash. Заявление приобщено к делу, правоохранители проводят проверку.

За что был судим Деревянко


В апреле текущего года российский актер признался, что имел проблемы с законом.  В шоу «Вопрос ребром» Деревянко рассказал, что в 1990 годах получил условный срок за сутенерство.

По некоторым данным, артист был осужден за незаконное хранение наркотических веществ. Такая информация размещена на сайте «Википедия».
 

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ТАСС: внук Шарля де Голля планирует получить российское гражданство
16 ноября 2023, 12:05

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Внук основателя Пятой Французской республики, бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля планирует получить российское гражданство. Об этом Пьер де Голль рассказал ТАСС во время Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге.
Он сообщил, что для него было бы большой честью стать гражданином Российской Федерации. 

По словам де Голля, Россия предоставляет много возможностей, поэтому получение гражданства позволит воспользоваться ими.

Также внук французского политика подчеркнул, что ценит и любит русскую культуру, интеллект и дух.

С 16 по 18 ноября проходит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединённых культур. Отмечается, что это первое такое мероприятие за три года. Организаторами выступили правительство РФ, Минкульт РФ и правительство Санкт-Петербурга. 

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#гражданство
#франция
#паспорт
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Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к абортам
16 ноября 2023, 11:54

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Сенатор Ольга Ковитиди предложила законодательно закрепить наказание за склонение к абортам, в интервью для «РИА Новости».
«Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», - заявила Ковитиди. 

По её мнению, наказание за подобное преступление должно быть ощутимым.

При этом, те случаи, когда женщине необходимо прервать беременность по определенным медицинским показаниям также должны быть строго регламентированы, считает Ковитиди.

Напомним, вчера председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ​заявила, что в следующем учебном году в школах может появиться предмет семьеведение, ​на котором подросткам будут объяснять основы ​построения института семьи.

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