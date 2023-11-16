Китайские учёные впервые вывели светящуюся химерную обезьяну

Фото: istockphoto.com/Artur Bogacki
Учёные из Китайской академии наук в ходе эксперимента смогли вывести светящуюся химерную обезьяну.
Ранее в Сети появилось забавное видео с псом, которой в отсутствие, как ему казалось, хозяев начал протяжно и тоскливо выть. Однако хозяйка собаки оказалась дома и наблюдала за питомцем. Как передаёт utro.ru, видео с животным в интернете очень понравилось пользователям и набрало достаточно лайков.
Читайте также:
В Сибири обнаружили книгу XVI века, изданную первопечатником Фёдоровым
Science Focus: Использование наушников приводит к росту бактерий в ушах
«Восстание обезьян»: В Москве домашний примат напал на мужчину
Мелисса Тимофеева