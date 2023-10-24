Китайский концерн Changan объявил о начале продаж в России нового кроссовера

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Китайский автоконцерн Changan официально объявил о начале продаж в России обновленного флагманского кроссовера Changan CS95 New. Автомобиль будет представлен на российском авторынке в двух вариантах исполнения: DLX и особой версии Black Edition.
Компания Changan — один из крупнейших автопроизводителей Китая. В России представлены 15 различных моделей машин в различных сегментах. Обширная продуктовая линейка позволяет потребителям выбрать необходимый автомобиль в зависимости от возможностей и предпочтений.
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Александр Бойцов