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Китайцев будут наказывать за немытую посуду и фекалии во дворе

SCMP: В Китае ввели новые штрафы за «нецивилизованное поведение»
25 ноября 2023, 02:18
Фото: iStock/LIVINUS

Фото: iStock/LIVINUS

Власти КНР ввели штрафы за «нецивилизованное поведение», сообщает издание South China Morning Post. По данным издания, решено бороться за моральный облик жителей и наказывать их за немытую посуду, незаправленную постель, а особенно — за сидение на корточках во время еды и наличие неубранных фекалий во дворе. Следить за этим должны будут специальные патрули.
Отмечается, что одна из задач штрафов — «трансформация вредных привычек». Для этого уплаченные нарушителями деньги будут реинвестировать, приобретая на них веники или тазы для мытья полов.

Как пишут журналисты SCMP, подобные инициативы властей Поднебесной вызвали весьма ожесточённые споры у населения. Многие считают, что в их жизнь «чрезмерно вмешиваются», однако чиновники объясняют, что главная цель подобных штрафов — решить проблемы с гигиеной в китайских провинциях.


Ранее российская тревел-блогерша рассказала о привычке китайцев оголять живот на улице. Она пишет, что на улицах Китая встречаются мужчины с закатанными до груди футболками. Оказывается, так жители Китая спасаются от жары, а также показывают, что их семьи не страдают от голода.


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#гигиена
#штрафы
#китай
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Среди эвакуированных из Газы есть девочка с ранениями минно-взрывного характера
25 ноября 2023, 03:22

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Девочка с ранениями минно-взрывного характера в ночь на 25 ноября прибыла в Россию среди 105 россиян и членов их семей, которые были вывезены из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Гражданство девочки неизвестно, при этом она находится в сознании. Другие подробности пока не приводятся.

Сегодня спецборт МЧС доставил в аэропорт «Домодедово» новую группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. На этот раз в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей. 

Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан РФ домой. Всего на родину вернули 760 человек, из них свыше 360 детей. В МЧС отметили, что продолжают оказывать помочь соотечественникам совместно с российским Министерством иностранных дел, а также представителями Международной организации гражданской обороны.

Глава МЧС России Александр Куренков ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что за помощью в эвакуации из сектора Газа всего обратились 909 человек, среди них — 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.

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#девочка
#эвакуация
#сектор газа
#россияне
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МЧС доставило домой ещё 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей
25 ноября 2023, 01:25

Фото: пресс-служба МЧС России

Спецборт МЧС доставил в аэропорт «Домодедово» новую группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. На этот раз в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей, сообщила пресс-служба министерства.
Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан РФ домой. Всего на родину вернули 760 человек, из них свыше 360 детей. В МЧС отметили, что продолжают оказывать помочь соотечественникам совместно с российским Министерством иностранных дел, а также представителями Международной организации гражданской обороны.

Глава МЧС России Александр Куренков ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что за помощью в эвакуации из сектора Газа всего обратились 909 человек, среди них — 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.


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#россияне
#мчс
#сектор газа
#аэропорт домодедово
#эвакуация
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ХАМАС вернуло из плена израильтянку, которую ранее объявили погибшей
25 ноября 2023, 00:53

Фото: iStock/Aaftab_Sheikh

Палестинское движение ХАМАС в рамках ранее объявленного гуманитарного перемирия с Израилем в секторе Газа вернуло из плена 76-летнюю жительницу еврейского государства Ханну Кацир, которую ранее считали убитой. Об этом 24 ноября пишет ТАСС со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Мы должны проявлять осторожность и не публиковать непроверенную информацию. Сегодня вернулась домой Ханна Кацир после того, как несколько дней назад террористы заявили о её убийстве», — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Действительно, имя Ханны Кацир значится в списке первой группы заложников, возвращенных в Израиль после 49 дней в плену у палестинских боевиков, которые ранее сообщали о её смерти из-за недостатка медикаментов в секторе Газа ранее сообщали боевики «Исламского джихада», пишет издание The Times of Israel.

Напомним, что Международный комитет Красного Креста (МККК) уже подтвердил освобождение 24 заложников ХАМАС из сектора Газа. Ранее пресс-секретарь израильского правительства Эйлон Леви сообщила, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложников и заключенных по формуле «один к трём».

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#израиль
#сектор газа
#заложники
#хамас
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25 ноября — День военного миротворца в России: история праздника
25 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/Grigorenko

Профессиональный праздник 25 ноября отмечают военнослужащие, которые принимают участие в разрешении региональных конфликтов и гуманитарных миссиях. О том, как принято поздравлять военных миротворцев, и какие традиции связаны с торжеством, расскажет редакция «Радио 1».

День военного миротворца: история праздника


История возникновения торжества уходит в 1973 год, когда советские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке. Тогда российские военные выступали посредниками в проведении переговоров между сторонами конфликта, оказывали помощь населению в доставке гуманитарных грузов и обеспечивали безопасность мирных граждан.  

С тех пор праздник стал отмечаться ежегодно, однако официально установлен он был указом президента России Владимиром Путиным в 2016 году.


День военного миротворца: традиции праздника


В День военного миротворца в подразделениях проводятся торжественные мероприятия. После праздничного построения в воинских частях, командование вручает награды и присваивают звания лучшим бойцам.
Также принято в этот день поздравлять ветеранов, которые прежде участвовали в миротворческих миссиях.

Служба по контракту – выбор настоящего мужчины
Служба по контракту – выбор настоящего мужчины

По традиции миротворцы чтят память погибших военных минутой молчания и возлагают цветы к мемориалам.

На телевидении в этот день часто выходят сюжеты, посвященные военным миротворцам России. Общественности рассказывают о важности этой профессии, роли и значении миротворцев в урегулировании конфликтов и самых известных миссиях, в которых приняли участие российские военные.

Как поздравлять военных миротворцев


Профессиональный праздник военные отмечают в подразделениях и в кругу семьи. Хорошим подарком для миротворца будет кашне, портупея, фляга, компас, бинокль, именная ручка, термос, часы, фонарик и т.д.


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#история
#праздник
#военные
#награды
#безопасность
#традиции
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Подмосковные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада
24 ноября 2023, 22:58

Фото: ГУСТ МО

Уборкой снега в Подмосковье заняты более 17 тыс коммунальщиков, задействовано без малого 1,5 тыс единиц спецтехники. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московкой области в ранге министра Светлана Аипова.
«Сегодня в уборке задействованы более 17 тыс сотрудников коммунальных служб, на территории выехали 1 482 единицы специализированной техники. 736 тракторов прометают дворы и общественные зоны, 197 выполняют противогололёдную обработку. 253 погрузчика помогают убирать снег, работают 77 самосвалов. Эффективность уборки отслеживаем в каждом городском округе», – рассказала Аипова
В Московской области продолжаются снегопады. По прогнозам синоптиков, прирост может снежного покрова составить до 10 см. Городские службы устраняют последствия снежной стихии. ГУСТ держит на контроле выход техники на линии и эффективность её использования, а также работу специалистов.
 
Продолжение снегопада прогнозируется в субботу. Выход техники запланирован на 6 часов утра.
 
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#снегоуборочная техника
#погода
#подмосковье
#московская область
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Жители Раменского встали на защиту вековых лесов, которые пытаются спилить неизвестные
24 ноября 2023, 22:38

Фото: Istockphoto / Mario Pix

Жители Раменского городского округа обеспокоены вырубкой леса у села Захарово, возраст некоторых деревьев в котором превышает 100 лет. Валить лес под покровом ночи начали неизвестные на промышленной технике, передаёт телеканал «360». Рабочим пытаются помешать жители деревни Захарово.
Люди говорят, что лес знаменит своими роскошными соснами. Его помнят старожилы, он является местом отдыха и экологически важной зоной для них и их детей. Между тем жители узнали, что этот вековой лес по неизвестным причинам не является заказником – он зарегистрирован как земля сельхозназначения и находится в аренде у предпринимателя.
«Согласно законодательству, земли сельхозназначения должны использоваться для сельскохозяйственной деятельности. Оформление порубочного билета на этих землях не требуется», – заявил директор территориального управления Кратово Алексей Емельянов.  
Инцидентом заинтересовалась подмосковная прокуратура.
«По предварительной информации, органами государственной власти области ведётся работа по расторжению договора аренды земельного участка и предоставлению взамен другого участка, отвечающего требованиям для ведения сельскохозяйственной деятельности», – сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Елена Короткова.
Похожая ситуация – у деревни Игумново, где неизвестные также начали вырубать лес. Местные жители тоже пытаются защитить его, утверждая, что там растут, в том числе, краснокнижные деревья.
 
К разрешению ситуации подключились МВД и экологи из местной администрации.

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#раменский городской округ
#лес
#жители
#прокуратура
#мвд
#эколог
#московская область
#подмосковье
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Правительство утвердило изменения о верхней границе призывного возрасте
24 ноября 2023, 22:19

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Российское правительство утвердило изменения в области воинского учёта, касающиеся призывного возраста, об этом сообщается в документе, которые оказался в распоряжении у «РИА Новости».
Изменения коснулись границы возраста граждан, которые подлежат призыву на срочную службу. Теперь призывать на срочную службу в российскую армию смогут мужчин до 30 лет.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», - сообщается в тексте документа. 

Напомним, с 1 октября на территории Российской Федерации стартовал призыв на службу в армию. Компания продлится до 31 декабря. При этом, военный комиссар Кунцевского района Москвы Андрей Цветов строго подчеркнул, что ни один из призывников не отправится в зоун проведения специальной военной операции.

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#изменения
#призыв
#правительство
#армия
#россия
#военные
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Подмосковные дорожники выполнили годовой план по строительству тротуаров
24 ноября 2023, 22:13

Фото: Минтранс МО

Дорожники Московской области выполнили план по строительству тротуаров на 2023 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты Мосавтодора обустроили более 60 км тротуаров для безопасности пешеходов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Работы завершили в 28 округах Подмосковья, всего построили более 50 тротуаров общей протяжённостью свыше 60 км. Для комфорта маломобильных граждан новые объекты обустроены с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Он добавил, что самый большой объём работ по строительству тротуаров зафиксировали в Коломенском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах. 
 
По данным министерства, с 2019 года в Московской области построено более 600 км новых тротуаров.

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#пешеход
#подмосковье
#московская область
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Максим Титов стал новым замминистра сельского хозяйства
24 ноября 2023, 22:06

Фото: iStock/jodie777

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра сельского хозяйства Максима Титова, соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации.
«Назначить Титова Максима Александровича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», - сообщается в обнародованном документе. 

Ранее Мишустин освободил от этой должности, по его желанию, Ивана Лебедева. Он вступил в должность заместителя министра сельского хозяйства с 30 ноября 2022 года.

Максим Титов являлся директором Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ с 21 января 2019 года. До вступления в эту должность Титов занимал несколько руководящих позиций в «Россельхозбанке», начиная с 2011 года.

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