Китайцы начали активно скупать соль в Приморском крае из-за сброса воды с «Фукусимы-1»

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Граждане КНР начали вывозить соль из Приморского края после того, как на станции «Фукусима-1» в Японии приступили к сбросу радиоактивной воды. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.
В ведомстве отметили, что ранее на пункте пропуска Пограничный не было отмечено перевозки такого товара. При этом, его объёмы незначительны, поэтому запись количества не производится.
Также уточняется, что на других пропускных пунктах не обнаружено активной перевозки соли из российского региона.
Напомним, что сброс радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1» начался 24 августа. Позднее власти Китая запретили импортировать из Японии морские продукты, а также усилили контроль на таможнях. Кроме того, усилили контроль за импортом рыбы и в Приморском крае.
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Также уточняется, что на других пропускных пунктах не обнаружено активной перевозки соли из российского региона.
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Анастасия Чинкова