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Китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки

30 октября 2023, 09:29
Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

Замужняя жительница Китая решила выйти замуж за других мужчин ради свадебных подарков и денег.
South China Morning Post (SCMP) пишет, что 35-летняя женщина по фамилии Чжоу из Цзянсу была в браке и воспитывала дочь. При этом она начала встречаться с другими мужчинами. Муж не подозревал о её романах, потому что много работал и редко бывал дома.

С любовниками по фамилии Ло, Чжан и Сюй Чжоу завязала знакомства на работе и в сети. Женщина встречалась с ними несколько месяцев, а потом просила их жениться на ней.


Чтобы избежать официальной регистрации брака, Чжоу врала, что ей необходимо оставаться одинокой, чтобы получить госкомпенсацию из-за сноса дома. При этом предлагала женихам неофициальную свадебную церемонию, чтобы им подарили деньги и подарки.

На свадьбы Чжоу звала актеров, игравших её родственников и друзей. Таким способом женщина получила от мужчин 660 тысяч юаней (8,6 млн рублей).

Когда Чжоу была с одним из мужчин, она говорила двум остальным, что ей нужно ехать проходить обучение в компании, где она работала. Позже она солгала Чжану, что беременна двойню. По её словам, она планировала рожать в доме родителей в другом городе, и прислала мужчине поддельные результаты обследований, подтверждающие беременность.

Когда китаянка якобы родила детей, он приехал со своей с матерью в больницу, чтобы их увидеть. На роль врача Чжоу опять наняла актера, но он не смог ответить на вопросы Чжана. Мужчина провел расследование и выяснил, что Чжоу замужем, а потом обратился в полицию.

Женщина арестована. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит не менее 10 лет лишения свободы. Законный муж Чжоу принял решение развестись.

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#брак
#свадьба
#развод
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Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы
30 октября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Уже установлено более 150 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту, 60 из них задержаны.
РБК пишет, что Александр Бастрыкин поручил главе управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву «установить все обстоятельства преступления» и разыскать организаторов. По данным ведомства, в аккаунтах в соцсетях «с целью организации массовых беспорядков» разместили призывы к населению Республики Дагестан выйти на протестные акции.
 
Участники беспорядков оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проникали на охраняемую территорию аэропорта, на взлетно-посадочную полосу.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы случились вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Толпа ворвалась на территорию аэропорта. Люди окружили самолет, прибыл спецназ. В 22:10 (мск) правительство Дагестана сообщило, что ситуацию в аэропорту контролируют силовики. Спустя ещё 10 минут аэродром освободили от посторонних.  

Во время беспорядков пострадали 20 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
 
СК возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».

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#ск рф
#дагестан
#чп
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В Подмосковье бобры начали подготовку к зиме
30 октября 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Подмосковные бобры начали строить плотины и заготавливать запасы на зиму. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Осенью бобры начинают строить свои знаменитые плотины и хатки. Они используют ветки, палки и глину, чтобы создать прочные сооружения, которые защитят их от холода и хищников. Плотины строятся для создания запруд, которые помогут им в передвижении и обеспечат доступ к пище подо льдом, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Свои домики они располагают на берегу водоемов, делая несколько выходов в воду. Кроме этого, они собирают корм из ветвей и прячут его на дно водоемов, где они будут хранится до весны. 

Стоит отметить, что при встречи с этими животными не стоит их беспокоить. Также бобры находятся под контролем министерства экологии и природопользования Московской области. 

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#корм
#бобры
#министр
#тихон фирсов
#подмосковье
#водоёмы
#животные
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Открытие памятника Иоанну Кронштадтскому в США состоялось без российских дипломатов
Госдепартамент не пустил дипломатов из РФ на открытие памятника в Калифорнии
30 октября 2023, 09:44

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Госдепартамент США отказал российским дипломатам в участии в церемонии открытия памятника, посвященного священнику Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры», — заявили в посольстве.
Отмечается, что в нынешнее время такие события редкость и разделить радостные моменты с соотечественниками получается редко, но правительство США все равно не согласовало поездку дипломатов из РФ.

Монумент был открыт 29 октября на территории храма, расположенного в городе Сан-Диего. Богослужение совершил Архиепископ Сан­-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

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#сша
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#рф
#памятник
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В Москве объявлено штормовое предупреждение, ожидается ледяной дождь
30 октября 2023, 09:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве ожидается ледяной дождь, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС. Синоптик сообщает, что погодная опасность ожидается как минимум до 15:00 понедельника, 30 октября. В столице будет гололёд.
 
Ледяной дождь, который в метеорологии называют переохлажденными осадками является разновидностью гололеда. Он состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от 1-3 мм. Не нужно путать его с градом, состоящим из шариков с твердым ядром.

В понедельник ожидаются плюс 3 – плюс 5 градусов, а также осадки в виде снега, местами с ледяными дождями. Во вторник температура воздуха составит плюс 8 – плюс 10 градусов, количество осадков сократится.

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#погода
#дождь
#мчс
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В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов
30 октября 2023, 09:17

Фото: iStock/Sitikka

По данным «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах задержаны и отменены 25 рейсов.
В трех аэропортах Москвы в понедельник, 30 октября, задержали и отменили 25 рейсов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Расписания», пишет «Лента.ру».

Во Внуково 3 отправления задержаны, а 6— отменены. В Шереметьево 5 самолетов вылетели с опозданием, 4 вылета отменили. В аэровокзале Домодедово 7 самолетов вылетели позже назначенного времени.
 
В расписании аэропорта Жуковский изменений не было. О причинах массового изменения времени вылета не сообщается.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 жёстко сел под Тикси в Республике Саха. Telegram-канал 112 пишет, что пострадали два человека. На борту находились пять человек.

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#аэропорт
#самолет
#москва
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Аналитики назвали топ-10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами
30 октября 2023, 09:00

Фото: IStock/tiero

Аналитики Авито Работы назвали 10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами по стране. Исследование находится в распоряжении «Радио 1».
Согласно данным, осенью 2023 года общий прирост зарплаты составил 38% год к году и достиг отметки в 60 137. На первых местах оказались фрезеровщики, прирост зарплатных предложений для которых составил 68% и достиг в среднем 98 341 рубля, на втором месте — стропальщики, для них зарплат выросли на 56% – до 69 584 рублей, а третье место заняли токари с ростом в 55%, средняя зарплата у таких специалистов составила 101 017 рублей.

У машинистов прирост составил также 55%, но зарплата в среднем по стране составила 89 551 рубль. У операторов ПК заработная плата выросла на 43% (47 940 рублей), у слесаря – на 41% (67 997 рублей). Сварщикам и водителям автобусов за год зарплату повысили на 39% (79 014 и 71 568 соответственно). У бригадиров и плиточников в процентном соотношении выросла одинаково – на 38%, а среднее предложение по стране составило 120 100 и 102 357 рублей.
«В третьем квартале 2023 года в сфере производства и сельского хозяйства количество вакансий увеличилось в 2,2 раза, а средние предлагаемые зарплаты — на 35 процентов (61 290 рублей). В отрасли строительства спрос работодателей вырос в 1,9 раза. В текущем году компании готовы предложить зарплату в среднем 68 621 рубль, что на 27 процентов выше, чем в аналогичным периодом в прошлом году»‎, — рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
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#зарплата
#компании
#спрос
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На Украине предупредили граждан о приближении «фантастической беды»
Харченко: Украину ждут фантастические сложности из-за энергетических проблем
30 октября 2023, 08:18

Фото: istock / Alexey Tolmachov

Жители Украины в скором времени столкнутся с фантастическими сложностями, связанными с проблемами энергетики. Такое мнение озвучил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Youtube-каналу «Радио НВ».
Харченко считает, что тепловая энергетика является большой бедой для Незалежной, так как в большей степени она угольная. Он заявил, что в текущем году с угольной генерацией у Украины возникли сложности.

«В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно», — высказался Харченко.
Он также выразил мнение, что инфраструктура Украины разрушится «сама по себе без всяких ракет», так как является сильно устаревшей. Харченко отметил, что не стоит рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления энергетической системы Украины, так как мир давно переходит на зеленую энергетику.

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#помощь
#энергетика
#инфраструктура
#жители
#интервью
#мнение
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Родители Кейт Миддлтон вынудили женщину сниматься в порно
Daily Star: Родители Кейт Миддлтон вынудили женщину сниматься в порно
30 октября 2023, 06:02

Фото: iStock/fabioderby

Порноактриса Молли Браш заявила, что сниматься в порно её заставили родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Star.
23-летняя женщина в конце октября развесила в городе Баклбери плакаты со своей фотографией в бирюзовом бюстгальтере. Такое изображение появилось в том числе на воротах зоопарка, владельцем которого является младшая сестра принцессы Уэльской Пипа Миддлтон. 

На каждом плакате было написано: «Вот во что я превратилась! Компания, в которой я работала, выгнала меня. А все потому, что Party Pieces Holdings не расплатилась с кредиторами!».

Браш пояснила, что начала сниматься в порно в январе только потому, что была уволена из компании родителей Кейт Миддлтон.

«Это не часть рекламной компании, но, как видите, плакаты стали отличным пиар-ходом. Думаете, мне ничего не полагается после увольнения? А я думаю, что полагается», — сказала девушка в ходе интервью.

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#интервью
#девушка
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Власти Дагестана назвали сроки восстановления работы аэропорта Махачкалы
Власти Дагестана: работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни
30 октября 2023, 04:06

Фото: iStock/Sitikka

Как сообщило правительство Дагестана в своем Telegram-канале, работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.
Ранее Росавиация объявила о закрытии аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов с 29 октября, начиная с 21:40 по московскому времени, и предположительно до 6 ноября, до 02:59.

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#правительство
#росавиация
#меры
#тревога
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