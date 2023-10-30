Китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий
Замужняя жительница Китая решила выйти замуж за других мужчин ради свадебных подарков и денег.
South China Morning Post (SCMP) пишет, что 35-летняя женщина по фамилии Чжоу из Цзянсу была в браке и воспитывала дочь. При этом она начала встречаться с другими мужчинами. Муж не подозревал о её романах, потому что много работал и редко бывал дома.
С любовниками по фамилии Ло, Чжан и Сюй Чжоу завязала знакомства на работе и в сети. Женщина встречалась с ними несколько месяцев, а потом просила их жениться на ней.
Чтобы избежать официальной регистрации брака, Чжоу врала, что ей необходимо оставаться одинокой, чтобы получить госкомпенсацию из-за сноса дома. При этом предлагала женихам неофициальную свадебную церемонию, чтобы им подарили деньги и подарки.
На свадьбы Чжоу звала актеров, игравших её родственников и друзей. Таким способом женщина получила от мужчин 660 тысяч юаней (8,6 млн рублей).
Когда Чжоу была с одним из мужчин, она говорила двум остальным, что ей нужно ехать проходить обучение в компании, где она работала. Позже она солгала Чжану, что беременна двойню. По её словам, она планировала рожать в доме родителей в другом городе, и прислала мужчине поддельные результаты обследований, подтверждающие беременность.
Когда китаянка якобы родила детей, он приехал со своей с матерью в больницу, чтобы их увидеть. На роль врача Чжоу опять наняла актера, но он не смог ответить на вопросы Чжана. Мужчина провел расследование и выяснил, что Чжоу замужем, а потом обратился в полицию.
Женщина арестована. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит не менее 10 лет лишения свободы. Законный муж Чжоу принял решение развестись.
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С любовниками по фамилии Ло, Чжан и Сюй Чжоу завязала знакомства на работе и в сети. Женщина встречалась с ними несколько месяцев, а потом просила их жениться на ней.
На свадьбы Чжоу звала актеров, игравших её родственников и друзей. Таким способом женщина получила от мужчин 660 тысяч юаней (8,6 млн рублей).
Когда Чжоу была с одним из мужчин, она говорила двум остальным, что ей нужно ехать проходить обучение в компании, где она работала. Позже она солгала Чжану, что беременна двойню. По её словам, она планировала рожать в доме родителей в другом городе, и прислала мужчине поддельные результаты обследований, подтверждающие беременность.
Когда китаянка якобы родила детей, он приехал со своей с матерью в больницу, чтобы их увидеть. На роль врача Чжоу опять наняла актера, но он не смог ответить на вопросы Чжана. Мужчина провел расследование и выяснил, что Чжоу замужем, а потом обратился в полицию.
Женщина арестована. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит не менее 10 лет лишения свободы. Законный муж Чжоу принял решение развестись.
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Мария Фирсова