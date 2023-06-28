Китайские военные моделируют сценарии тотальной войны

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South China Morning Post сообщает, что в Китае моделируют сценарии тотальной войны
Газета South China Morning Post сообщает, что военные КНР приступили к моделированию сценариев «тотальной войны», в которых Китай подвергается нападению, передает РИА Новости. Сообщается, что моделирование данной ситуации происходит из-за риска возникновения военного конфликта между Китаем и США.
Как отмечает издание со ссылкой на ученых, риск военного конфликта между КНР и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия.
Уточняется, что «тотальная война» подразумевает мобилизацию всех доступных ресурсов и возможностей государства. Сценарий «тотальной войны» учитывает не только военные возможности, но и роль гражданского населения и экономики страны.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Пекине прокомментировали слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая.
Как отмечает издание со ссылкой на ученых, риск военного конфликта между КНР и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Пекине прокомментировали слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая.
Екатерина Коршунова