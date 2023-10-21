Клиенты «Аэрофлота» пожаловались на массовую отмену забронированных билетов в Таиланд

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«Аэрофлот» аннулировал билеты пассажиров, которые купили дешёвые места на рейсы Екатеринбург—Пхукет. В авиакомпании сказали, что цены упали из-за технического сбоя. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что порядка 500 билетов на рейс Екатеринбург – Пхукет, которые были куплены 19 октября с большими скидками: 10 – 15 тысяч рублей вместо ₽120 тысяч, были аннулированы. В авиакомпании предложили скидку на авиабилеты в размере 30%, а также возврат потраченных средств. Срок действия скидки составляет одну неделю.
Отмечается, что несколько сотен человек собираются писать досудебные претензии.
Ранее сообщалось, что стоимость туров по России в 2024 году увеличится как минимум на 7-10%, и дальше продолжит расти.
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Екатерина Коршунова