Климатолог Киселёв рассказал, чем грозит для человечества таяние вечной мерзлоты

Собеседник ОСН отметил, что около двух третей территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Из-за её постепенного исчезания, создаётся риск аварийности построек, размещённых в этих местах ещё при СССР без учёта перспектив.
Также специалист отметил, что в вечной мерзлоте находится большое количество опасных для человечества бактерий, которые выйдут из состояния сна в момент таяния снегов.
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