Климатолог Кокорин: к концу века климатическими мигрантами станут до трети населения Земли

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Климатолог Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости заявил, что в случае наиболее неблагоприятного развития изменения климата, к концу XXI века примерно 3 миллиарда человек, что составляет около 30% мирового населения, могут быть вынуждены переселиться. При наиболее оптимистичном сценарии эта цифра составит 10% населения Земли.
«При отсутствии активных действий, если всё движется по наихудшему пути, к концу века численность мигрантов достигнет трех миллиардов, что равно приблизительно 30 процентам населения, которые изменят своё место проживания. В лучшем случае, мигрантами станут 10% населения», — уточнил Кокорин.
Он подчеркнул, что для предотвращения катастрофического сценария страны должны стремиться к углеродной нейтральности. Тем не менее, даже в случае наилучших мер, некоторая часть населения всё равно будет вынуждена мигрировать из-за нехватки питьевой воды.
Углеродная нейтральность является ключевым аспектом Парижского климатического соглашения. США и страны Европейского Союза намерены достичь углеродной нейтральности к 2050 году, тогда как Россия и Китай ставят эту цель к 2060 году, а Индия — к 2070 году.
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Он подчеркнул, что для предотвращения катастрофического сценария страны должны стремиться к углеродной нейтральности. Тем не менее, даже в случае наилучших мер, некоторая часть населения всё равно будет вынуждена мигрировать из-за нехватки питьевой воды.
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Артем Кузьмин