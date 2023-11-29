Климатолог назвал главную опасность отколовшегося размером с Лондон айсберга

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Айсберг размером с британскую столицу откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Он оказался в чистой воде в Южном океане.
«Тревожно не то, что откололся конкретно этот айсберг, а то, что льды в Антарктиде нестабильны. Это означает, что этот айсберг ушёл, и на его место спустится следующий язык, и будет такое последовательное сползание этих ледников в море. Всё больше воды будет стекать в воду, в результате чего уровень мирового океана начнёт подниматься. И это может оказаться довольно быстрым процессом по историческим меркам. Это опасно тем, что будут затапливаться всё новые территории», — заявил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова