Климатолог Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству

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Климатолог Фридерике Отто заявила, что новый рекорд среднемировой температуры является смертным приговором для человечества.
Средняя температура на планете составила 17,01°C, об этом свидетельствуют данные Национального центра экологического прогнозирования США. Предыдущая отметка, которая являлась рекордной, составляла 16,92 градуса. Отто заявила, что данные показатели не говорят о том, что потепление - это явление, которое нудно праздновать. Она добавила, что зафиксированные данные говорят о приговоре для людей и всех экосистем.
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