Климатолог Семенов предсказал рост природных пожаров в России из-за потепления

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В южные страны Европы в ближайшие дни может прийти экстремальная жара в связи с «тепловым взрывом» в пустыне Сахара. Однако климатологи уверены, что это происходит из-за ежегодных погодных аномалий и России такая жара не угрожает. Для России актуальная другая проблема – глобальное потепление.
«Нам надо готовиться к волнам жары. В какой-то мере это способствует увеличению пожаров. На территории юго-восточной Сибири, например, в Иркутской области, Бурятии, Красноярском крае –каждый год наблюдается пожароопасная ситуация. В связи с тем, что на юге Сибири будет жарче и суше – это будет способствовать гораздо большему количеству пожаров, их площадь будет расти», — сказал Владимир Семенов.Читайте также:
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