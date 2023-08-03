Климатолог Жак посоветовал человечеству привыкать к аномальной жаре

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Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а август уже принёс жару в северные и центральные районы Чили. Государство находится в Южном полушарии Земли, и период с июня по август считается там зимой. По мнению учёных, рекордно тёплая для этого времени года погода может стать нормой через несколько лет.
Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.
Журнал Nature Communications пишет, что, по данным учёных, резко возросшее таяние гренландских ледников даст мощный приток пресной воды в океан, что в итоге «размоет» течение Гольфстрим.
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