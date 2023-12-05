Клишас назвал бессмысленной дискуссию о запрете релокантам возвращаться в Россию

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что релоканты и иноагенты, покинувшие по какой-либо причине Россию ранее, имеют право вернуться, и речи о запретах въезжать в страну обратно не может быть.
«Есть положение Конституции, которое говорит, что граждане РФ вправе в любое время свободно покидать страну и возвращаться в нее. Это касается кого угодно — и иноагентов, и релокантов, как некоторые называют часть наших граждан. Поэтому здесь дискуссия бессмысленна», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Клишас.
Ранее стало известно о том, что около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Эксперты предположили, что обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком.
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