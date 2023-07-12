Клычков: В Орловской области будут созданы отряды территориальной обороны

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«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться <...> Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми»,— заявил Андрей Клычков.
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