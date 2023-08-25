Ключи от долгожданных квартир получат 342 семьи в ЖК «Дмитров Парк»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Строительство жилого комплекса началось в 2018 году застройщиком ООО «Центр», который медленно проводил строительные работы, в связи с финансовыми трудностями.
Правительство Подмосковья привлекло к строительству средства инвестора ГК «Основа», который помог быстрыми темпами завершить строительство.
Ключи от долгожданных квартир получат 342 семьи.
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