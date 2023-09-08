КНДР спустила на воду новую ядерную подлодку

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КНДР спустила на воду новую ядерную подводную лодку с тактическим ядерным оружием, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«При участии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына 6 сентября прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки», - прокомментировали ситуацию в агентстве.
Глава КНДР отметила, что страна будет и дальше стремиться к развитию в корабельной промышленности и модернизации боевых сил.
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