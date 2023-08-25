Книга «Индрагузик» Евгения Пригожина выросла в цене в тысячу раз

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Детская книга «Индрагузик», написанная Евгением Пригожиным, появилась на Avito. Продавец просит за нее 3,6 миллиона рублей, что в тысячу раз больше обозначенной цены.
Пригожин описывал эту книгу как мир своего детства. Он планировал, что в следующей книге персонаж должен будет совершить нечто героическое. «Индрагузик» вышел тиражом всего 1000 экземпляров, и почти все автор раздарил своим друзьям: директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, бывшему вице-премьеру Владимиру Яковлеву, экс-директору Русского музея Вадиму Гусеву и другим.
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