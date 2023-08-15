Книга соболезнований пострадавшим в Махачкале появится в Петербурге

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«Завтра в представительстве Дагестана появится Книга соболезнований, где все желающие смогут оставить слова поддержки пострадавшим в Махачкале. К нам можно прийти в любое время с 10:00 до 19:00. Сложно сказать, сколько продлится сбор соболезнований – будем смотреть по числу желающих оставить слова поддержки. Если поток людей будет большой, то мы будем работать до конца», – приводит «Петербургский дневник» слова руководителя представительства Дагестана в Петербурге Гасана Гасанова.
Отмечается, что после того, как Книга будет полностью заполнена, её отправят в Дагестан. В Представительстве пообещали, что все слова поддержки дойдут до адресатов.
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