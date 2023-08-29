К 1 сентября в Подмосковье откроют ещё 12 инвестиционных детсадов

В Московской области продолжается активная работа по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Строительство дошкольных образовательных учреждений ведётся по госпрограммам и за счёт внебюджетных источников финансирования в рамках развития инфраструктуры жилых комплексов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ведомство сообщает, что к 1 сентября порядка 3,2 тысяч малышей Подмосковья смогут пойти в новые детские сады. К началу учебного года планируется открыть 12 новых детских садов, построенных инвесторами застройщиками в рамках комплексного развития территорий.





Два детских сада на 350 и 220 мест появится в Балашихе в жилых комплексах: «Пехра» и «Столичный». Также два детсада откроются в Красногорске в жилых комплексах «Ильинские луга» (на 350 мест) и «Большое Путилково» (на 250 мест).

В Ленинском городском округе откроют 3 детских сада: в жилом комплексе «Первый квартал» и «Южное Видное» по 280 мест и в жилом комплексе «Восточное Бутово» на 225 мест.

В Люберцах откроется 2 детсада по 350 мест в жилых комплексах «Люберцы» и «Жулебино парк».

В городском округе Мытищи откроется два детских сада на 240 мест в жилом комплексе «Скандинавский» и на 200 мест в жилом комплексе «Мытищи Парк».

В округе Котельники появится один детский сад на 150 мест в жилом комплексе «Оранж Парк».

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