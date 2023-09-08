Коган: 20% жителей Подмосковья хотят проголосовать онлайн

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В Московской области стартовали выборы губернатора региона. По данным на 10 утра, явка на избирательные участки области составила 3,75%. Всего проголосовать пришли больше 226 тысяч человек. Из них на электронное голосование зарегистрировались
Проверить работу избирательных участков в Подмосковье пришёл и депутат Госдумы Александр Коган. Он рассказал «Радио 1», что проголосовать онлайн в этом году изъявили желание порядка 20% жителей Московской области.
Напомним, отдать свой голос можно до 20:00 10 сентября. Проголосовать жители региона могут как лично в любом из избирательных пунктов, так и онлайн, с помощью дистанционного электронного голосования.
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«Для Московской области это первое электронное голосование. Ты заходишь через портал “Госуслуги”, у тебя есть усиленное подтверждение через электронную подпись. Когда ты голосуешь, ты точно знаешь, что твой голос будет учтён, и ты понимаешь, что никаких подтасовок не будет. Анонимность голосования полностью гарантируется. Было проведено также исследование, согласно которому от 10 до 20 процентов жителей изъявили желание голосовать онлайн», — отметил Коган.
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Екатерина Шмакова